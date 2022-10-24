Rüyada Ölmüş Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Ölmüş Kedi Görmenin Anlamı ve Yorumu

Bazı rüyalar insana mutluluk veren iç açıcı rüyalarken bazıları ise iç sıkan ve huzursuzluk hissi veren rüyalardır. Tabiri merak edilen rüyaların en başında kişiye huzursuzluk hissettiren olumsuz rüyalar gelir. Rüyada ölmüş kedi görmek de tabiri merak edilen, delaletleri araştırılan rüyalardan birisidir. Rüyada ölmüş kedi görmenin anlamı nedir? İşte detaylı bilgiler...

Rüyada Ölmüş Kedi Görmenin Tabiri Nedir?

Görüldüğü zaman insana nahoş hissettiren rüyalardan biri olan rüyada ölmüş kedi görmek, kişinin kendisine bela olan zararlı bir yakınından kurtulacağına, iş yerinde bozgunculuk yapan kişiyle yollarını ayıracağına delalet eder. Rüyasında ölmüş kedi gören kişinin düşük umutlarla başına geçtiği işten büyük kazançlar elde edeceği, lakin çevresindeki hilebaz birisinin kazancına göz dikeceği rivayet edilir.

Rüya tabircileri rüyada ölmüş kedi görmeyi kişinin savurganlık yüzünden zor durumdan kalacağı, anne tarafından bir akrabasından yardım göreceği yahut yardım edeceği, geçmişte çok sevdiği bir kişiyle yeniden bir araya geleceği, aile içinde mal yüzünden tartışma yaşanacağı şeklinde yorumlamaktadır. Bu rüyanın psikolojik yorumu ise, rüya sahibinin zaman zaman kurnazlıkla işlerini yoluna koymaya çalıştığı ama bundan yine en çok kendisinin zarar gördüğü şeklindedir.