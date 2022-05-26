Rüyada Polisten Kaçmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Polisten Kaçıp Saklandığını Görmek Anlamı

İnsanlar dinlenmek için uykuya ihtiyaç duymaktadır. Uyku esnasında görülen rüyalar, kişilerin gelecekleri ile ilgili bazı durumların habercisi olabilmektedir. Rüyada görülen semboller ise şekillerine ve durumlarına göre farklı anlamlar barındırabilmektedir. Dilerseniz, Rüyada polisten kaçıp saklandığını görmek anlamı hakkındaki haberimizi birlikte inceleyelim...

Rüyada Polisten Kaçmak

Rüyada polisten kaçmak, rüyayı gören kişinin uzun süre boyunca, yaşamış olduğu herhangi bir olay sebebi ile kendisine gelemeyeceğine ve kendisini toparlayamayacağı anlamına gelmektedir. Bu olaya bağlı olarak rüya sahibi çok üzülecek ve belirli bir dönem maddi ve manevi anlamda zorluklar yaşayacaktır. Ayrıca bu durum, rüya sahibine bir uyarı niteliğinde olabilmektedir. Buna göre, rüyada polisten kaçan kişinin, gerçek hayatında, kısa sürede kendisini toparlaması ve yaşayacağı olumsuzlukları atlatması gerekmektedir. Başka tabirlere göre ise rüyada polisten kaçmak, gerçek hayatta kişinin titiz ve sağduyulu davranması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Bazı rüya alimlerine göre ise rüyada polisten kaçmak hayırlı olacak şekilde tarif edilmiştir. Buna göre, rüya sahibinin yakın zamanda çok kazançlı ve reddedemeyeceği bir teklif alacağını ve bu teklifi geri çeviremeyeceğini işaret etmektedir. Fakat yine de böyle bir teklifin ardından rüya sahibi gerçek hayatında, bu teklifin olumlu ve olumsuz yanlarını ya da kandırılmış olabilme ihtimalini dikkatlice gözden geçirmelidir.

Bazı tabirlere göre ise rüya sahibi rüyasında polisten kaçıyor ise gerçek hayatında bir suç işlemiş olabilir ve bu suçun ortaya çıkması düşüncesi ile ilgili tedirginlik yaşayabilir ve bu durum da kişinin gerçek yaşamında endişeli bir ruh halinde olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca bir kişi rüyada polisten kaçıp saklandığını görüyor ise; mevcut sıkıntılarından ya da belirli sıkıntılarından kurtulup yeni atılımlar yapacaktır.

Rüyada polislerden kaçmak pek de hayırlı olmayan anlamlar ile birlikte tabir edilmiş bir rüyadır. Rüyada polislerden kaçmak, rüya sahibinin gerçek yaşamında işlediği bir suçtan ötürü kendisini çok kötü ve çaresiz hissetmesine delalet etmektedir. Rüya sahibi bu rüyanın ardından suçlu olan vicdani ile yüzleşebilmektedir. Ayrıca bu rüya bir nevi uyarı niteliğindedir, yani rüya sahibinin yapmış olduğu hatalardan ders çıkarılmasını gerektiğinin habercisi olarak yorumlanmaktadır. Bazı rüya tabircilerine göre ise, rüyada polislerden kaçtığını gören bir kişi gerçek hayatındaki bazı felaketlerden hızlı şekilde uzaklaşmak istemektedir.

Rüyada polislerden kaçmak, rüya sahibinin çok şanssız bir dönem içerisinde bulunacağının habercisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyada polisler tarafından kovalandığını görmek ise kişinin hayatındaki işlerinde başarısız olacağı anlamına da gelmektedir. Ayrıca bu doğrultuda rüya sahibi herhangi bir adım atmaya karar verir ise yine de bu adımların herhangi bir işe yaramayacağı tabir edilmektedir. Yine de bu gibi durumlardan ve zorluklardan kurtulmak için verilecek kararların çok çabuk verilmesi gerekmektedir.

Rüyada polis görmek genellikle hayırlı şekilde tabir edilmiştir. Rüyada polis görmek, otorite, sorumluluk ve güç gibi durumları ifade etmektedir. Rüya sahibi bu rüyanın ardından, herhangi bir memurluk makamı ya da herhangi bir şirket içerisinde iyi bir konumda görev üstlenebilir. Rüyada polis görmek, bol kazanca ve üst makamlarda gerçekleştirilecek görevlere delalet etmektedir. Ayrıca rüya sahibi çalıştığı işten ayrılmış ise, kısa süre sonra daha iyi ve daha kazançlı ticari bir işe atılacaktır.

Bazı yorumculara göre ise rüyada polis görmek; rüya sahibinin, akrabalarından, eşinden ve dostlarından yardım isteyeceğini ve bu yardımların çok kısa sürede kendisine ulaşacağını ifade etmektedir. Bazı rüya alimlerine göre ise, rüyada polis görmek; güvende olmak anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişi, insanlara güven veren, kötü davranışları olmayan, yardımsever ve değerli olarak tanımlanmaktadır. Eğer rüyada üniformalı bir polis görünmüş ise, rüya sahibi gerçek yaşamında saygınlık ve güven kazanacaktır.

Genellikle hayırlı olarak ifade edilen bu rüya, hayırlı olmayan şekilde de tabir edilmiştir. Hayırlı olmayan anlamları ise; rüya sahibi, rüyada polis görmüş ise kötü bir haber alacak ve bu haber sonrasında morali bozulacaktır. Ayrıca kişi gerçek yaşamında etrafındaki güçlü rakiplerine karşı dikkat etmelidir.