Rüyada Adet Olmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Birinin Veya Kendisinin Regl Olduğunu Görmek ve Adet Olmak Anlamı

Rüyada adet olduğunu görmek, kişinin önünde bazı sorunların ya da sıkıntılı günlerin olacağına işaret olarak görülebilir. Rüyasında regl kanı gören kişilerin, yakın zamanda ortaya çıkacak bir sır sonucunda bazı sıkıntılara maruz kalabileceği düşünülebilir. Bazı yorumculara göre rüyada âdet kanı görmek, yakın zamanda gelecek olan olumsuz bir habere işaret eder.

RÜYADA REGL OLDUĞUNU GÖRMEK

Bazı yorumculara göre rüyada âdet kanı gören kişinin bizzat kendisinin kötü ve olumsuz davranışlar sergilemesi muhtemeldir. Ayrıca bazı yorumcular ise kişinin rüyasında âdet olduğunu görmesinin, yakın zamanda bir mala sahip olacağı anlamına da gelebileceğini söylerler. Böyle olumlu çağrışımlara yorumlayanlar da olmakla birlikte, genel olarak rüyada âdet olduğunu görmenin çağrışımları olumsuzdur. Bu olumsuzluklar kişinin kendisinin olumsuz davranışlarda bulunması şeklinde olabileceği gibi, kendisini rahatsız edecek olan birtakım olumsuz davranışlara maruz kalması şeklinde de olabilir. Bu olumsuzluklar çevresindeki insanlar tarafından dışlanmak ya da dedikodulara konu olmak şeklinde kendini gösterebileceği gibi, ailesiyle arasının bozulması şeklinde de kendini gösterebilir. Her halükârda rüyasında regl olduğunu gören kişinin yaşamında olumsuz durumların gerçekleşeceği düşünülür.

RÜYADA BİRİNİN REGL OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada âdet kanaması yaşadığını gören kişilerin bu rüyalarını genellikle olumsuz çağrışımlarla yorumlaması gerektiğine dair yaygın kanaat mevcuttur. Aynı şekilde, rüyada başka birinin âdet kanaması yaşadığını görmenin de olumsuz çağrışımları vardır. Rüyada başka birinin âdet kanaması yaşadığını görmek, öncelikle dinsel konulardan uzaklaşmayı ve maneviyat kaybını işaret edebileceği düşünülür. Buna ek olarak, rüyada başkasının âdet olduğunu görmek yine kişinin yakın gelecekte huzursuz günler yaşayabileceğine işaret eder. Bu huzursuzluklar, kişilerin maruz kalacağı dışsal etkilerden kaynaklanabileceği gibi, kendi içsel huzurunun yok olması ya da sağlık sorunlarının baş göstermesi gibi nedenlerden de kaynaklanabilir. Bu tür bir rüya gören kişilerin, karamsar ve huzursuzluk dolu günler geçirebileceği düşünülür.