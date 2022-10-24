Rüyada Şahin Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Şahin Görmenin Anlamı ve Yorumu

Genellikle hayra yorulan bir rüya olarak tasvir edilen şahin, insanların rüyada görüp gerçek yaşamında etkilendiği rüyalar arasında yerini almaktadır. Dilerseniz bu haberimizde, rüya esnasında şahin görmek neyin işaretidir, birlikte öğrenelim...

Rüyada Şahin Görmek

Rüyada şahin görmek; rüya sahibinin elde ettiği imkânların artmasıyla beraber karakterindeki değişimlerin ortaya çıkacağına delalettir. Bazı rüya alimine göre, rüya sahibinin kazançlarının çoğalmasına bağlı olarak, duygularının da köreldiği şeklinde ifade edilmektedir.

Bazı tabircilere göre ise, rüyayı gören kişinin, merhamet duygusunu kaybetmiş ve sanki herkese zulmeden biri olarak, gözü maddiyattan başka bir şey görmediğine delalet etmektedir. Ayrıca bu rüya, izzete, kadrinin yüksekliğine, makam-mevkinin yükselmesine yorulmaktadır. Bazı alimlere göre ise, bu rüya büyüklüğün, liderliğin, itibarın, yüksekliğin, gücün, kudretin ve kuvvetin simgesi olmaktadır. Başarı olarak da bilinen şahin rüyası, komutanlık, makam, mal, evlat ve nimetin göstergesi olarak da bilinmektedir.

Rüyada şahin görmek bazı diğer rüya tabircisine göre, oldukça yüksek bir konumdaki memuriyete işarettir. Rüya sahibi, kısa sürede makam ve mertebe açısından hak etmiş olduğu konuma yükselme imkanı ve şansı bulacaktır. Her zaman hayırlı olarak işaret edilmeyen ve başka bir tabire göre de yorumlanmış olan bu rüya, zalim ve vefasız, kötü yöneticiyi betimlemektedir.

Rüyada şahin gören birey, rütbe ile maaş kazandıkça insani tavırlarını kaybedecek ve katılaşacak anlamına gelmektedir. Sözü geçen kişi için artık kalbi nasıl tutan ve acı hissetmeyen bir kişi benzetmesi yapılmaktadır. Rüyada şahin görmek, yüksek koltuk sahibi olup da insanlara eziyet eden kimseler ile tabir edilmektedir.