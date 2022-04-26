Rüyada Sel Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Su Baskını Ve Sel Olduğunu Ama Kurtulduğunu Görmek Anlamı Nedir?

Rüyada sel görmek kişi için bazı tehlikeli durumların baş göstereceği anlamını taşır. Buna göre, rüya sahibinin çok güçlü düşmanları olduğuna ve onlar tarafından saldırıya uğrayacağına, gaddar bir işveren ile çalışmaya, merhametsizce davranan bir lidere, fitne ve fesadın baş göstermesine, komşular ve yakın çevre ile yaşanacak tatsızlıklara, kavga ve gürültüye, kaos ortamının oluşmasına, düşmanlar ve kötü niyetli insanlar tarafından zarara uğratılmaya, arkadaşları arasında dedikodusunun yapılmasına, bazen de rahmet yağmasına, yalan konuşmalara şahit olmaya, üzücü bir habere, kişinin yoluna çıkacak bazı engellere, vahşi bir hayvanın saldırısına uğramaya, sıkıntı çekmeye, düşmanlarının elinden ve dilinden zar zor kurtulmaya, eğer rüya kış mevsiminde görülüyorsa hiçbir niteliği olmayan, beceriksiz, dedikodu yapan, haset eden, kişilerin arasını bozmaya çalışan, akılsız, cahil ve münafık insanların içine düşmeye işaret eder.

Rüyada Sel Olduğunu Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada sel görmek kişiyi çok zorlayacak bir imtihandan geçmeye, maddi olarak sıkıntı çekmeye, aile üyeleri arasında çıkan kavgalara, kişinin barışçıl bir yol izlemesi gerektiğine, huzursuzlukların baş göstermesine, duygusal anlamda bir boşluk yaşamaya, yanlış kararlar almaya ve bundan dolayı zarar görmeye, kişinin kendisini istemediği olayların içinde bulmasına, rüyada selden kurtulmaya çalıştığını görmek zor zamanların sona ereceğine, dertlerden uzaklaşmaya, huzurlu ve mutlu bir insan olmaya, yoğun bir döneme girmeye, yapılan işlerin tamamlanması gerektiğine, bir süredir ihmal edilen yakınlar ve akrabalar ile tekrar iletişime geçmeye, rüyada selden kurtulmak ise gaddar bir insanın zulmünden veya Allah tarafından gelen azaptan kurtulmaya, selde boğulduğunu görmek çaresiz bir vaziyete, acizliğinden faydalanmaya çalışan insanlara, yakınları arasındaki güçlü kişilere karşı gelinmemesi gerektiğine, aksi takdirde zarara uğrayacağına, evini sel bastığını görmek tanıdığı insanlardan gelecek zararı önceden görmeye ve önlemeye, düşmanı dize getirmeye ve ailesini korumaya delalettir.

Rüyada görülen sel gelmesi, çok büyük tehlikelerin ve belaların yaklaştığına alamet eder. Aynı zamanda, kişinin sağlığının bozulmasına, hasta olup yatağa düşmesine, hayattan zevk almamaya, ruhsal açıdan kötü hissetmeye ve buhran geçirmeye, kişinin başına gelebilecek bazı kötü olaylardan zarar görmemek için çırpınacağına, rüyada selin büyük bir alanı kapladığını görmek tüm dünyayı ilgilendiren büyük bir sorunun ortaya çıkmasına, yaşanacak felaketlerden sonra gelen iyi zamanlara, kurtuluşa ermeye, yardımlaşma ve dayanışmanın artacağına, bencilliklerin son bulacağına, şer görünen olaylardan doğan hayırlara işarettir.

Selden kurtulmayı görmek kişi için çok hayırlı bir rüyadır. Dertlerin son bulmasına, kaza ve beladan son anda kurtulmaya, iş ve okul hayatındaki problemlerin çözülmesine, aile içindeki tartışmaların biteceğine, çiftler arasındaki soğukluğun geçeceğine, kişinin kötü hissetmesine neden olan durumların biteceğine, bir süredir problemli giden hayatın düzene girmesine, insanlardan gelen zararı telafi etmeye, ticaret yapan kişiler için borçları ödemeye, iflastan kurtulmaya, kazancın artmasına, kişiye zarar vermeye çalışan ve arkasından kuyusunu kazan insanların kendi tuzaklarına düşmesine, geçirilecek ölüm tehlikesini kıl payı atlatmaya ve tüm zorluklara rağmen esenliğe kavuşmaya delalet eder.