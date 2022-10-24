Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada sel görmek genellikle tedirgin edici rüyalar arasında yer almaktadır. Sel görülen rüyalarla ilgili yapılan yorumlarda tedirgin olmanın anlamsız olmadığını gösterir yani olumsuz yorumlar yapılmaktadır. Gerçek hayatta olduğu gibi sel rüyada da kötü durumların habercisidir. Rüyada sel, düşman, hastalık ve maddi sıkıntı olarak görülür. Rüyada selden kurtulduğu görmek ise anlamı bambaşkadır. Rüyada selden kurtulduğunu görmek ne anlama gelir? Bunun anlamını paylaşacağız. İşte rüyada selden kurtulduğunu görmenin anlamı…

Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmek

Rüyada selden kurtulduğunu görmek, rüya sahibinin kıl payı ciddi bir sorundan son anda kurtulduğunu anlatır. Eğer kişi iş hayatında iflas edecekse bundan kıl payı kurtulacaktır ya da kişi eşiyle boşanma aşamasındaysa bu durumdan son anda ertelenecektir.

Bazı yorumlarda da özellikle belaya bulaşmadan son anda kurtulacağına işaret edilmiştir. Rüya sahibinin zaman içerisinde pek çok açıdan başarılı bir dönem geçireceğine de işaret etmektedir.

Rüya tabircilerine göre bu durum olumlu yorumlanmaktadır. Özellikle kişinin son anda başına gelecek kötü bir şeyden kurtulacağı anlamına gelir. Rüyada selden kurtulduğunu görmek, rüya sahibi ciddi bir sorunla karşı karşıya olup ve bu sorundan son anda kurtulacağı anlamındadır. Bu rüyayı gören kişi iş ve aşk hayatında başına gelecek sıkıntılardan, sorunlardan kurtulacağı anlamındadır.