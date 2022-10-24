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Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:23 Son Güncelleme: 24.10.2022 14:23

Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmenin Anlamı ve Yorumu

Doğal afetler ne zaman geleceği belli olmayan ve birçok kötü sonuçlar getirebilen olaylardır. Ülkemizde de doğal afetler meydana gelmektedir. Bunlara en iyi örnek sel felaketidir. Bu durum karşısında çok korkabiliriz ya da çok üzülebiliriz. Bu yüzden rüyada selden kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Rüyada selden kurtulduğunu görmek ne anlama gelir? Bu rüyanın yorumlarını inceleyeceğiz. İşte rüyada selden kurtulduğunu görmenin anlamı…

Rüyada sel görmek genellikle tedirgin edici rüyalar arasında yer almaktadır. Sel görülen rüyalarla ilgili yapılan yorumlarda tedirgin olmanın anlamsız olmadığını gösterir yani olumsuz yorumlar yapılmaktadır. Gerçek hayatta olduğu gibi sel rüyada da kötü durumların habercisidir. Rüyada sel, düşman, hastalık ve maddi sıkıntı olarak görülür. Rüyada selden kurtulduğu görmek ise anlamı bambaşkadır. Rüyada selden kurtulduğunu görmek ne anlama gelir? Bunun anlamını paylaşacağız. İşte rüyada selden kurtulduğunu görmenin anlamı…

Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmek

Rüyada selden kurtulduğunu görmek, rüya sahibinin kıl payı ciddi bir sorundan son anda kurtulduğunu anlatır. Eğer kişi iş hayatında iflas edecekse bundan kıl payı kurtulacaktır ya da kişi eşiyle boşanma aşamasındaysa bu durumdan son anda ertelenecektir.

Bazı yorumlarda da özellikle belaya bulaşmadan son anda kurtulacağına işaret edilmiştir. Rüya sahibinin zaman içerisinde pek çok açıdan başarılı bir dönem geçireceğine de işaret etmektedir.

Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmenin Anlamı

Rüya tabircilerine göre bu durum olumlu yorumlanmaktadır. Özellikle kişinin son anda başına gelecek kötü bir şeyden kurtulacağı anlamına gelir. Rüyada selden kurtulduğunu görmek, rüya sahibi ciddi bir sorunla karşı karşıya olup ve bu sorundan son anda kurtulacağı anlamındadır. Bu rüyayı gören kişi iş ve aşk hayatında başına gelecek sıkıntılardan, sorunlardan kurtulacağı anlamındadır.

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Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Selden Kurtulduğunu Görmenin Anlamı ve Yorumu
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