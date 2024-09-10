Rüyada Sevdiğin Erkeği Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Karşılıklı ya da Platonik Sevdiğin Erkeği Görmenin Anlamı

Rüyada sevdiğin erkeği görmek, rüya sahibinin ahiret hayatını unuttuğu ve tamamen dünya yaşantısı için çabaladığına işaret eder. Rüyayı gören kişinin iş hayatında sorunlar yaşayacağına ve bu sebeple maddi zarar uğrayacağına da rivayet edilir.

RÜYADA SEVDİĞİN ERKEĞİ GÖRMEK

Rüyada sevdiğin erkeği görmek, rüya sahibinin eski dönemlerde olduğu gibi çevresinde olan insanlara koşulsuz güven duymaması gerektiğine işarettir. Rüya sahibinin güven duyduğu insanlardan darbe yediğine ve bu sebeple artık sırlarını paylaşmaması gerektiğine işaret eder. Rüyada sevdiğin erkeği görmek, rüya sahibi için iş hayatında yaşadığı sıkıntılarını vermiş olduğu çabalar sayesinde yoluna sokacağına ve maddi açıdan tekrardan kuvvetleneceğine alamet eder. Bazı uzmanlara göre rüya sahibinin bazı insanlar yüzünden zorlu ve mutsuz günler yaşayacağına rivayet edilir.

RÜYADA KARŞILIKSIZ SEVDİĞİ ERKEĞİ GÖRMEK

Rüyada karşılıksız sevdiği erkeği görmek, rüya sahibinin parasını çarçur etmesi yüzünden de günden güne borçlu bir hayat süreceğine alamet eder. İçini kemiren kuşkuları alt edeceğine ve aklındaki şeytanı susturmayı başaracağına rivayet edilir. Rüya sahibi hastalık ile uğraşan bir kişiyse şifaya kavuşacağına işarettir. Rüyada karşılıksız sevdiği erkeği görmek, rüya sahibinin canının çektiğine ve gözünün gördüğüne ulaşma imkânı elde edeceğine, başarılı birçok çalışmaya ve projeye imza atılacağına, sıkıntıların ve zorlukların aşılacağına delalet ettiğine inanılır.

RÜYADA PLATONİK SEVDİĞİN ERKEĞİ GÖRMEK

Rüyada platonik sevdiğin erkeği görmek, rüya sahibinin karşısındaki kişileri alttan almanız veya politik davranmanızı gerektirecek olay yaşayacağına işaret edilir. Rüyada platonik sevdiğin erkeği görmek iş hayatına olumsuz şekilde yansıyacağına, ortak edineceğine, gelirini ikiye katlayarak ailesine daha yüksek standartlarda bir hayat sunacağına yorulmaktadır

RÜYADA SEVDİĞİN ERKEĞİ BAŞKASIYLA GÖRMEK

Rüyada sevdiğin erkeği başkasıyla görmek, rüya sahibinin yaşanılacak huzursuzluklara, yakın zamanda başınızdan geçecek kötü olayların habercisi olarak bilinir. Rüya sahibinin geçmişte yaşadığı tatsız ve acı veren olayların tekrardan yaşayabileceği anlamına gelir.

RÜYADA BİR ERKEĞİN SENİ SEVDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada bir erkeğin seni sevdiğini görmek, rüya sahibinin atacağı bazı adımlar ile sorunlarından kurtulacağına ve tüm zararlarını telafi edeceğine alamet edilir. Kaldırabileceğinden ağır yükümlülüklerin altına gireceğine ve yerine getiremeyeceği sözler verip çok zor durumlarda kalacağına rivayet etmektedir.

RÜYADA ESKİ SEVDİĞİN ERKEĞİ GÖRMEK

Rüyada eski sevdiğin erkeği görmek, umulmadık veya unutulmuş, ümidi kesilmiş bir haber almaya yorumlanır. Bu rüyayı evli bir kimsenin görmesi ise aile hayatında ortaya çıkabilecek olan bazı küçük tartışmalara, istenilmeyen hareketlerin söz konusu olmasına yorumlanır

RÜYADA SEVDİĞİN ERKEĞİN ANNESİNİ GÖRMEK

Rüyada sevdiğin kişinin annesini görmek, rüya sahibinin dertlerinin bitip huzura varacağına, kötülük yapmak isteyen kişilerin yenilgiye uğratılacağına rivayet edilir.