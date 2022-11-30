Rüyada Yüksekten Düşmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bir Yerden Aşağı Düşmenin Anlamı

Uykuyla uyanıklık arasında geçen sürede, ürpermemize ve hatta nefesimizin kesilmesine neden olabilen; rüyada bir yerden aşağı düşmenin anlamı nedir? Çoğumuzun uykusunu bölen ve sonrasında kalkıp bir bardak su içmemize sebep olan rüyada bir yerden aşağı düşmek bakalım hangi anlamlara gelmektedir.

Rüyada Yüksekten Düşmenin Anlamı

Rüyada yüksekten düşmek için rüya tabirlerine bakıldığında, düşülen yere göre iyi ya da kötü yorumlar yapılabilmektedir. Yüksek bir yerden yıkık dökük ve ıssız bir yere düşmek, iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmek anlamına gelmektedir. Güneşli, yeşillikli ve güzel bir yere düşmek ise zor bir durumdan kurtulup iyi hallere gelmek anlamına gelmektedir. Rüyasında bir yerden aşağı düştüğünü gören kişi eğer rüyada yaralanmış veya bir yerini kırmışsa, canına veya malına zarar geleceğine delalet edilir. Alimler bu durumlarda sadaka verilmesi gerektiğini söylerler.

Rüyada Bir Yerden Aşağı Düşmenin Anlamı

Rüyada bir yerden aşağı düşmenin dini yorumlarına bakıldığında ise genellikle olumsuz yorumlarla karşılaşılmaktadır. Bazı alimlere göre rüyada yüksekten düşmek hayırlardan şerlere düşüleceğini işaret etmektedir. Rüyayı görenin düştüğü yer aydınlık ise hayırlara, karanlık ise şerlere vesile olacağı da not edilmektedir.