Rüyada Zeytin Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Sarı Yeşil Siyah Zeytin Görmek Ve Yemek Anlamı Nedir?

Zeytin bir nimettir ve müslümanlar için helal olan besinlerin rüyada görülmesi genel olarak hayırlıdır. Zeytin, mala, zenginliğe, iyi bir ahiret hayatına, şansın açılmasına, haramdan uzak durmaya, helal rızka, iyi bir evlada, yapılan işte başarıya ulaşmaya, mutluluğa, düşmanlıkların son bulmasına, görülen zeytinin çokluğuna göre bolluk ve bereket yaşanacağına, rüyayı gören kişi öğrenci ise başarılı bir eğitim hayatına, çalışıyorsa gelirde artışa, rüya sahibi orta yaşlı ise maneviyata yönelmeye ve huzur bulmaya, rüyada zeytin çekirdeği görmek ise maddi getirisi yüksek bir işe başlanacağına, yuva kurmaya, sevdiklerinin hayır duasını almaya, hasta ise şifa bulmaya ve hayırlı yeni başlangıçlara işaret eder.

Rüyada Zeytin Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen zeytinin, rengi ve türü anlamı etkileyen faktörlerdir. Fakat genel anlamda zeytin görmek ve yemek arzulanan, hayali kurulan isteklerin gerçekleşmesine, emek verilerek kazanılmış helal paraya, siyah zeytin görmek rızkın artmasına, yeşil zeytin büyük bir servete ulaşmaya, mirasa sahip olmaya, sarı zeytin görmek hasta ise vefat etmeye, yaşlı ise hasta olmaya, gençler için sağlık sorunlarının baş göstermesine, bazı zorlukların ortaya çıkmasına, olgunlaşmamış zeytin görmek, gelirin azalmasına, maddi kayıpların yaşanmasına, işten ayrılmaya, borç batağına girmeye, elindeki paradan da olmaya, ticaret ile uğraşanlar için dolandırılmaya, ihanete uğramaya ve işle ilgili zorlukların ortaya çıkmasına alamettir.

Siyah zeytin görmek, rüya sahibinin kendi imkanları ve birikimi ile yeni bir iş girişiminde bulunacağına, bu sayede hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden yaşayacağına, geleceğinin parlak olmasına, sağlıklı ve sıhhatli olmaya, çekilen tüm zorlukların son bularak rahata erileceğine, sıkıntılı ve zor zamanların geride kalacağına, servete sahip olmaya, huzur ve mutluluk bulmaya, duaların kabul olmasına, insanlar tarafından sevilmeye, amelin iyi olmasına, sevap işlemeye, yoksullara yardım eli uzatmaya ve hayır duası almaya işaret eder.

Rüyada yeşil zeytin görmek zenginliğe, refah seviyesinin yükselmesine, zengin için daha da zenginleşmeye, işsiz için iş bulmaya, yapılan girişimlerden olumlu sonuçlanmasına, verilen emeklerin karşılığını almaya, doğru kararlar vermeye, geliri yükseltmek için bazı atılımlara hazırlanmaya, çalışkan, azimli ve sebatkar bir insan olmaya, arzulanan başarı ve diğer istekler için bir süre daha beklenilmesi gerektiğine, yeşil zeytin çekirdeği ise rüya sahibinin çevresinde çok sevilen hatırşinas, ahlaklı, inançlı, görgülü ve akıl sahibi bir insan olduğuna, yeşil zeytin yemek çok kazanmaya, aynı zamanda hayatını kaybetmiş ve gönül bağı bulunan bir kişinin yasını tutmaya ve hüzünlü olmaya delalettir.

Kişinin rüyasında zeytin ağacı ve tarlasını görmesi çok olumlu ve güzel anlamlara sahiptir. Rüya sahibinin her daim İlahi bir güç tarafından korunduğuna, her türlü kötülükten ve şerden Allah'a sığınması gerektiğine, imanının zorluklarla sınandığı zamanlarda da inançlı kalmayı başaracağına, en çaresiz hissettiği zamanlarda bile yardımsız kalmayacağına, bütün güçlüklerin üstesinden gelecek kudrete mazhar olacağına, sağlıklı ve maddi yönden kimseye muhtaç olmayacağı bir hayat süreceğine, bolluğa ve berekete kavuşacağına işaret eder.