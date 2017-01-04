Apandisit ağrısı nasıl ve neden olur? Ağrı nerede hissedilir?

Apandisit iç boşluğu çok dardır. Bağırsak florasında bulunan bütün mikroorganizmalar burada da yaşar. Apandis genellikle bu mikroplara karşı yeterince dirençlidir. Ama bazen çoğalan mikroplar hastalık yapıcı özellik kazanır. Böylece apandisit iltihaplanma süreci başlar.

Mikropların hastalık yapıcı özellik kazanmalarını sağlayan en önemli olay, apandisit iç boşluğunun tıkanarak körbağırsakla bağlantısının zayıflamasıdır.Mikropların burada durağan biçimde kalmasıyla apandis duyan iltihaplanır.Tıkanmanın birçok nedeni vardır. Bunlar arasında yoğun mukus tıkaçları, bağırsak solucanları, apandisin çok uzun olması, duvarlarında hareketi zorlaştıran köşelerin bulunması ya da kiraz gibi meyvelerin takılı kalan çekirdekleri sayılabilir.

APANDİST NASIL OLUŞUR?

Prof. Taşçı ve Opr. Hamzaoğlu, apandisitin oluşması konusunda şunları söylüyorlar: "Apandisit, %90 oranda, apendiks lümeninin (yani apendiksin iç kısmının) dışkı ile tıkanmasından kaynaklanıyor. Sık görülen nedenlerden biri de tenf dokularının şişmesidir.

Çeşitli nedenlerle apendiksin içi tıkandığı zaman, apendiks lümeninde sıvı birikir, mikroplar çoğalmaya başlar ve iç basınç artar. Basıncın artması ile apendiks şişmeye başlar ve giderek apendiks dokusunun kanlanması ve beslenmesi bozulur. Daha sonra nekroz (çürüme) ve patlama oluşur."Türkiye Hastanesi uzmanları, iltihaplanmayı durdurmanın mümkün olmadığını belirterek "Apandisit önlenemez; önlemek için herhangi bir metod veya ilaç bulunmuyor" diyorlar.

APANDİST NEREDEDİR? AĞRI NEREDE HİSSEDİLİR?

Apandist Ne Tarafta, Apandist, çoğu kişilerin sıkça yerini karıştırdığı önemli fakat insan ömründe ameliyatla alındığında yokluğu sorun olmayan bir organdır. Apandist ne tarafta, bedenimizde, sağ kasığın biraz üstünde bulunur. Apandist ağrısı genelde gaz sancısı ve kadınlarda regl, pms dönemi ağrıları ile karıştırılmaktadır. Ayırt edici ağrılarıysa şu şekildedir, apandist ağrısı birkaç gün sürer. En belirgin özelliği ise, apandist ağrısı ile birlikte kabızlığın ortaya çıkmasıdır. Yani apandist bir sorun var ise büyük tuvalete çıkarmaz, engel olur. Bir başka ayırt edici özellik ise, apandist ağrısında sağ kasık ağrıdığı zaman bu ağrıya göbek çevresi ya da sağ baldırda dahil olur, ağrı zirve yaptığında hastanede olmak en iyisidir çünkü apandist patladığında tüm bedeni zehirler, hızlı bir ölüm görülür.

Sağ kasık ağrısını önemsiz görmemek gerekir, tüm sağ kasık ağrıları apandist değildir elbette fakat bahsi geçen ayırt edici ağrı özelliklerini göz ardı etmemek gereklidir.Apandisitle ilgili merak edilenler:Apandisit ne tarafta, incebağırsakla kalınbağırsağın birleştiği bölgenin alt tarafında kalan yedi santim uzunluğundaki bağırsak parçası olan körbağırsağın apandis ismi verilen 7-12 santimlik, içi boş olan çıkıntısının iltihaplanmasıdır.

Apandisit bir bakteri iltihabıdır. Apandisit 10-30 yaşları arasında sık sık görülür. Apandisitin Belirtileri göbek çevresinde ağrı varsa, daha sonraları hafif ateşle ağrı karnın sağ alt bölümüne iner. Sindirim güçlüğü, kabızlık veya ishal görülür. Hastanın çok sık kusması olağandır. Ağız ve dilde kuruluk olması sebebi ile hasta iştahsızdır.

Apandisit rahatsızlığı sonrası bütün karın bölgesi, özellikle de karnın sağ alt bölgesi duyarlıdır. Hafif olan ateş süreklidir. Pelvis kemiğinin çok duyarlı olması önemli bulgudur. Apandis patladığı takdirde bütün belirtiler şiddetlenir (Apandisit Patlaması). Karın ön duvarlarında sertleşme görülür. Aynı zamanda ateş yükselir ve hastada bir çeşit şok hali görülür.

APANDİST TEDAVİSİ

Apandistin tek tedavisi ameliyattır. Ameliyatın olanaksız olduğu hallerde kişiye yatak tedavisi, antibiyotikler, sıvı gıda rejimi uygulanır. Karın zarı iltihabı olasılığında hemen bir ameliyat gereklidir. Fakat apse oluşuyorsa, apsenin boşaltılabilmesi için yerelleşmesini beklemek gereklidir.