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Bir bile dizinizdeki yükü 8 kat artırıyor

ye Genel Bakış ve Metabolik Cerrahi Sempozyumu”nda konuşan Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ekin Akalan, “Obez olmanın fiziksel bir problem olduğu düşünülüyor. 1 aldığınızda dizinizdeki yük 8 kat artıyor” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 13:15
Bir kilo bile dizinizdeki yükü 8 kat artırıyor

Fiziksel aktivite dengesinin önemli olduğunu ve fiziksel aktivite yapılmadığı zaman alındığını ifade eden Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ekin Akalan, "Kilo artışının nedenlerini çözmek için hayatın başlangıçlarına bakmalıyız. Çocukken edindiğimiz yaşam alışkanlıkları, obeziteyle ilişkileri, bunların bize verdiği problemler, hatta eğitim için yaptıklarımız bile obeziteye katkıda bulunuyor olabilir. Biz günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi yapmazsak kilo alıyoruz. Kilo aldıkça eklemlerimize binen yük ve aşınmalar artıyor ve ağrı oluşuyor. Ağrı olduğu zaman da hareket etmiyoruz ve obezite giderek artıyor. Bu da kısır bir döngü halini alıyor" diye konuştu.

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Bir kilo bile dizinizdeki yükü 8 kat artırıyor
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