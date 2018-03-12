Bir kilo bile dizinizdeki yükü 8 kat artırıyor

Fiziksel aktivite dengesinin önemli olduğunu ve fiziksel aktivite yapılmadığı zaman kilo alındığını ifade eden Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ekin Akalan, "Kilo artışının nedenlerini çözmek için hayatın başlangıçlarına bakmalıyız. Çocukken edindiğimiz yaşam alışkanlıkları, obeziteyle ilişkileri, bunların bize verdiği problemler, hatta eğitim için yaptıklarımız bile obeziteye katkıda bulunuyor olabilir. Biz günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi yapmazsak kilo alıyoruz. Kilo aldıkça eklemlerimize binen yük ve aşınmalar artıyor ve ağrı oluşuyor. Ağrı olduğu zaman da hareket etmiyoruz ve obezite giderek artıyor. Bu da kısır bir döngü halini alıyor" diye konuştu.