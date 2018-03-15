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Her gün kullandığımız radyasyon kaynakları!

Radyasyonu sadece cep telefonlarından aldığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Günlük hayatta sürekli kullandığımız cihazlar aslında radyasyon kaynağı. İşte radyasyon yaydığını bilmeden kullandığımız radyasyon kaynakları…

Giriş Tarihi: 15.3.2018 10:39
Her gün kullandığımız radyasyon kaynakları!

Cep telefonları

Dünya Sağlık Örgütü cep telefonlarını, "olası kanserojen" unsur olarak tanımlıyor. ABD Kanser Topluluğu'nun (ACS) internet sitesinde yer alan uyarıya göre, cep telefonları beyin tümörü ve boyun ile baş bölgesinde diğer tümörlerin gelişme riskini artırabilir. Yüksek seviyelere çıktığında radyo frekans dalgaları dokuların ısınmasına neden oluyor. Radyasyonun sağlığa zararını ölçmek için bilim insanları özgül emilim oranı (SAR) değerine bakıyor. SAR değeri ise her cep telefonu modeline göre değişiyor.

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Her gün kullandığımız radyasyon kaynakları!
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