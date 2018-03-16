Anksiyete atağını başladığı anda bitirmenin yolları

Anksiyeteye bağlı bozukluklar; sürekli ve şiddetli bir kaygı hali yaşamanıza neden olan yaygın anksiyete bozukluğundan bir anda başlayan korku, kalp atışlarında hızlanma, terleme, titreme gibi etkilere neden olan panik ataklara kadar birçok şekilde kendisini gösterebilir. Anksiyete yaşayan kişiler için özellikle atakların başladığı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gelen anları atlatabilmek son derece önemlidir. Böyle zamanlarda düşüncelerinizin kontrolünü yeniden elinize almanızı sağlayacak olan ve atağı bitirmernizi sağlayacak yöntemleri sıraladık...