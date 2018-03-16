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Anksiyete atağını başladığı anda bitirmenin yolları

Daha önce bir anksiyete atağı yaşamış olanlar bunun ne kadar zor ve korkutucu bir deneyim olduğunu bilirler. Kalp atışlarının aniden hızlanması, vücudunuzda bir anda başlayan uyuşmalar, anlam veremediğiniz titremeler, soğuk terlemeler, geçmeyen bir “her an çok kötü bir şey olacakmış” duygusu, dünya sanki üzerinize geliyormuş gibi hissetmenizi sağlayan bir daralma hissi ve en kötüsü de ne yapacağınızı bilememenin verdiği çaresizlik…

Giriş Tarihi: 16.3.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 14:55
Anksiyete atağını başladığı anda bitirmenin yolları

Anksiyeteye bağlı bozukluklar; sürekli ve şiddetli bir kaygı hali yaşamanıza neden olan yaygın anksiyete bozukluğundan bir anda başlayan korku, kalp atışlarında hızlanma, terleme, titreme gibi etkilere neden olan panik ataklara kadar birçok şekilde kendisini gösterebilir. Anksiyete yaşayan kişiler için özellikle atakların başladığı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gelen anları atlatabilmek son derece önemlidir. Böyle zamanlarda düşüncelerinizin kontrolünü yeniden elinize almanızı sağlayacak olan ve atağı bitirmernizi sağlayacak yöntemleri sıraladık...

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Anksiyete atağını başladığı anda bitirmenin yolları
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