Haberler Sağlık Haberleri Anksiyete atağını başladığı anda bitirmenin yolları

Anksiyete atağını başladığı anda bitirmenin yolları Daha önce bir anksiyete atağı yaşamış olanlar bunun ne kadar zor ve korkutucu bir deneyim olduğunu bilirler. Kalp atışlarının aniden hızlanması, vücudunuzda bir anda başlayan uyuşmalar, anlam veremediğiniz titremeler, soğuk terlemeler, geçmeyen bir “her an çok kötü bir şey olacakmış” duygusu, dünya sanki üzerinize geliyormuş gibi hissetmenizi sağlayan bir daralma hissi ve en kötüsü de ne yapacağınızı bilememenin verdiği çaresizlik…

Giriş Tarihi: 16.3.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 14:55