İçtiği pirinç şarabı yüzünden Hulk'a dönüştü!

Tan isimli 68 yaşındaki Çinli adam yıllar boyunca su içer gibi pirinç şarabı içmekten vücudu Hulk'a dönüştü. Özellikle boynunun etrafı yağ tümörleriyle kaplanan yaşlı adam nefes almakta dahi zorlanıyor. Adamın yakalandığı bu nadir görülen hastalığın adı ise Madelung.
Giriş Tarihi: 21.3.2018 15:43Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 16:07
Orta Çin'in Hunan Eyaleti'ndeki Xiangyang şehrinde yaşayan 68 yaşındaki Tan, Asya'nın meşhur içkisi pirinç şarabını 13 yaşından beri, günde 1 litre içti bu sebeple vücudunu yağ tümörleri kapladı.