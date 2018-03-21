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İçtiği yüzünden 'a dönüştü!

Tan isimli 68 yaşındaki Çinli adam yıllar boyunca su içer gibi içmekten vücudu 'a dönüştü. Özellikle boynunun etrafı yağ tümörleriyle kaplanan yaşlı adam nefes almakta dahi zorlanıyor. Adamın yakalandığı bu nadir görülen hastalığın adı ise Madelung.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 16:07
İçtiği pirinç şarabı yüzünden Hulk'a dönüştü!

Orta Çin'in Hunan Eyaleti'ndeki Xiangyang şehrinde yaşayan 68 yaşındaki Tan, Asya'nın meşhur içkisi nı 13 yaşından beri, günde 1 litre içti bu sebeple vücudunu yağ tümörleri kapladı.

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İçtiği pirinç şarabı yüzünden Hulk'a dönüştü!
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