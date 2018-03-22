Depresyon nedir? Depresyon nasıl geçer belirtileri nelerdir?

Depresyon günümüzün dünyasında gerçekliğin karşılığıdır. Dünyada 350 milyon kişi depresyonla mücadele etmektedir. Dünya nüfusuyla oranlandığında her 100 kişiden beşinin depresyon nedeniyle sıkıntılar yaşadığı söylenebilir. Birey olarak siz, arkadaşlarınız, yakınlarınız, aile bireyleriniz depresyonla mücadele ediyor olabilir. Depresyon kişinin yaşam enerjisini, işlevselliğini, yaşama arzusunu yitirmesine neden olan ciddi bir problemdir. Yapılan araştırmalar depresyonda olan insanların neredeyse yarısının depresyonda olduklarının farkında olmadıklarını ve herhangi bir tedavi görmediklerini gözler önüne sermiştir. Zihinsel olması ya da uzun süreli keyifsizliklerin olağan karşılanması depresyonun diğer bazı rahatsızlıklara göre daha zor anlaşılmasına neden olmaktadır. Örneğin mide problemi yaşadığımızda bunun gerçekten bir problem olduğunu fark edebiliyoruz ama depresyon konusunda vücudumuzdaki değişiklikleri bu kadar kolay anlayamıyoruz.

Zor anlaşılmasının bir diğeri ise dönemsel mutsuzluk ile depresyonun birbiriyle karıştırılıyor olmasıdır. Hepimiz zaman zaman kendimizi mutsuz hissedebiliriz işten çıkarılma, biriyle tartışma, gecikme gibi bir çok olay bireyleri keyifsizleştirebilir ancak bir süre sonra eski ruh halimize geri döneriz ve bu umutsuz hal ortadan kalkar fakat depresyon dönemsel mutsuzluk halinden çok daha fazlasıdır.

Depresyon belirtileri nelerdir?

Depresyondan bahsedebilmek için çeşitli belirtilerin var olması gerekir. Bu belirtiler şöyle sıralanır. Gün boyu süren düşük duygu durumu, depresif ruh hali, önceden yapmaktan zevk alınan etkinliklere karşıda ilgide azalmalar, iştah da aşırı artma ya da azalma, aşırı uyku ya da uykusuzluk hali, yorgunluk, bitkinlik ya da enerji kaybı. İşe yaramaz, değersiz hissetme, odaklanma da azalma, intihar düşünceleri, yerinde duramama veya yavaşlık.

Eğer bu belirtilerin en az dördüne sahipseniz iki haftadır fazladır süredir bunlarla mücadele ediyorsanız bir uzmana danışmanın vakti gelmiş demektir. Depresyon, tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Hastalar uzman psikologları ziyaret ettiklerinde ya da internet üzerinden yaptıkları araştırmalarda depresyon testi karşılarına çıkar. Depresyon testinde ne gibi sorular vardır?

Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum.

Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum.

Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum.

O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum.

Başkaları ile görüşmek, konuşmak isteğimi kaybettim.

Başkaları ile eskisinden daha az konuşmak, görüşmek istiyorum.

Başkaları ile konuşma ve görüşme isteğimi kaybettim.

Hiç kimseyle görüşüp konuşmak istemiyorum.

Yukarıda örneklemeleri yapılan sorulara göre cevaplar verilerek tanının konulması kolaylaşır.

Depresyon tedavisi nedir? Depresyon nasıl geçer?

Depresyonun ortadan kalkma durumu bireyin ruh halini, sosyal çevresini, ailesini yeniden gözden geçirmesi, bireysel mutluluğunu sağlaması ve hayata dair umutlarını arttırmasıyla doğru orantılıdır.

Müzik terapileri, Meditasyon, Egzersiz, Gevşeme teknikleri gibi ilaçsız terapi yolları depresyona karşı en etkili yöntemlerdendir.