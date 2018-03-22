Zencefilin faydaları nelerdir ve zencefil nasıl kullanılır?

Zencefil, son yıllarda en çok dikkat çeken bitkilerden birisidir. Türkiye'de yetişmeyen bir bitkidir ve tropiklerden gelir. Zencefil çok iyi bir yangı giderici, iltihap giderici bir maddedir. Örneğin; romatizmalı hastalıklarda kullanılan ürünleri vardır. Zencefil karışımı ile hazırlanmış formülleri vardır. Bunun dışında yangı giderici etkisine bağlı olarak diğer birçok iltihaplı durumlarında tedavisinde kullanılabiliyor. Kan şekeri üzerinde düşürücü bir etkisi vardır. Mide asitini ve safrayı arttırır. Dolayısıyla et yemeklerine koyulduğunda sindirimi kolaylaştırması gibi bir özelliği vardır. O yüzden sofralarımızda ve günlük hayatımızda zencefile daha fazla yer açmamız gerekir.

Zencefilin kusmayı önleyici etkisi de vardır. Özellikle 1gr. geçmeyen dozlarda hamilelik kusmalarında kullanılır. Bu bitkinin en önemli etki ettiği rahatsızlık mide bulantısıdır. Böyle bir rahatsızlığınız var ise bunun çayını içebilirsiniz.

Mide bulantısının yanı sıra soğuk algınlığı, grip ve öksürük gibi hastalıklarda en sık tükettiğimiz bitkidir. Boğaz iltihabınız var ise zencefili bal veya pekmez ile karıştırarak macun yapabilirsiniz. Bu macunu aç karna içerek boğaz iltihabınızı ve öksürüğünüzü azaltabilirsiniz.

ZENCEFİLİN FAYDALARI

Mide bulantısına iyi gelir. Özellikle hamilelerin mide bulantısını gidermek için kullanılabilir.

Şişkinlik ve kolik gibi sindirim problemlerine iyi gelir.

Mide bağırsak iltihabını giderici madde olarak kullanılır.

Gıda zehirlenmesine karşıdır.

Terletici ve ateş düşürücüdür.

Öksürük, grip ve soğuk algınlığında kullanılır.

Solunum yolları hastalıklarında tüketilir.

Isıtıcı ve yapıştırıcı etkiye sahiptir.

Metabolizmayı hızlandırıcıdır.

Zayıflatma diyeti tutanlar için yardımcıdır

ZENCEFİL KÜRÜ

Kaynayan 1,5 su bardağı suya 4 gram kök zencefili atıp, 5 dakika kaynatınız. Ilıdıktan sonra süzünüz ve sabah kahvaltısından 15.dakika önce aç karnına 1 su bardağı tüketiniz.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 adet taze zencefil

1 adet portakal

Çubuk tarçın

1 adet limon

Kaynar su

Yapılışı

Taze zencefili çok ince olarak dilimleyiniz. Ne kadar ince dilimlerseniz zencefilin aromasını o kadar çok alabilirsiniz. Veya rendeleye de bilirsiniz. Daha sonra dilimlediğiniz zencefilleri kaynar suyun içerisine atınız. Ardından portakal ve limonlarınızı da dilimleyiniz. Portakal zencefilin sert tadını yumuşatıp kendi şekerini de verdiği için çok güzel bir tat oluşturur. Limon ve portakallarınızı da suyun içerisine koyarak 5 dakika beklettikten sonra kullanıma hazırdır. Afiyet olsun…