Ünlüler "Çikolata kistini boş vermeyin" diyor

Ünlü isimler uyarıyor: "Doktora gidin boş vermeyin!"



Çikolata kisti hakkında neler biliyoruz. Mesela iyi huylu bir kist, yani ölüme sebebiyet vermiyor. Fakat tedavi edilmezse bir kadının bütün hayatı ağrılar içinde geçiyor.

Ancak kadınlara yarattığı tek problem bu şiddetli ağrılar değil. Sebep olduğu çok önemli bir problem daha var: Infertilite. Her kadının anlayacağı şekilde söylemek gerekirse, kısırlık.

Bugün 24 Mart Dünya Endometriozis Günü, yani Dünya Çikolata Kisti Günü.

Ünlü isimler Endometriozis ve Adenomyozis Derneği ile beraber çok önemli bir sosyal farkındalık çalışmasına imza attı. Kadınlara "iyi huylu ama hayatı zindan edecek kadar ağrılı ve kısırlığa kadar varan bu sıkıntıyı ömür boyu çekmeyin" mesajı yollayan ünlü sunucu Serap Paköz, dünyaca ünlü piyanistimiz Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ünlü dizi oyuncusu Ayça Varlıer "doktora gidin, sağlığınızı boş vermeyin" dediler.

Türkiye'de aslında iki milyondan fazla kadında olduğu ön görülen çikolata kisti, sıklıkla regl ağrısı ile karıştırılıyor. Uzmanlar "Kadınlar adet dönemlerinin ağır geçtiğini sanıyor ama 4 kadından birinde çikolata kisti olabiliyor, ancak bilmiyor" diyorlar.