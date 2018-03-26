Selfie çılgınlığı estetik operasyonları uçurdu!

SELFIE'nin ESTETİĞE ETKİSİ

Sosyal paylaşımların adeta vazgeçilmez bir parçası haline gelen SELFIE akımı, pek çok ödül törenine dahi damgasını vurarak ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Tüm bu ilgi beraberinde çekilen pozlardaki detaylara da önemi arttırdı. Kişiler, özellikle yakın çekim pozlarda, yüzlerinde beğenmedikleri bölgeleri, simetrik hataları fark etmeye ve bununla ilgili değişim isteğine ilgi göstermeye başladı.

SELFIE ÇILGINLIĞI ESTETİK OPERASYONLARA İLGİYİ ARTTIRDI…

Dr. Burak Başarır; Selfie'nin estetik operasyonlara olan ilgiyi tetiklediğini belirtti. Dr. Başarır, ''Son zamanlarda ülkemizde de hastalarımızdan sıklıkla bu fotoğraflarda, kendilerinde beğenmedikleri yönleri fark ettiler. Yüz simetrisi bunun en önemli kısmı. Zaman içerisinde yüzün sağ ya da sol tarafında başlayan belirgin farklılıklar, yüz simetrimizdeki değişimleri daha hızla fark etmemizi sağladı. Zaman zaman danışanlarımız selfie pozlarını bize gösterip, bu pozlar üzerinden rahatsızlık duydukları bölgeyi anlatmaya başladı. Bu son zamanlarda sıklıkla rastladığımız bir durum. Bu konuda teknolojinin geldiği son nokta yüz simetrisini özel bir programla hastalara göstermek.

YAKIN ÇEKİMDE YÜZÜMÜZDEKİ HATALARI DAHA ÇOK FARKEDİYORUZ

"Hastalarımız son zamanlarda o güne kadar belki o kadar da dikkat etmedikleri burun eğriliğini, kulakta şekil bozukluğunu ya da kırışıklığı yakın çekimin de etkisiyle fark ederek çözüm arayışına giriyorlar. Bu arayış her yaş grubunda farklılık gösteriyor. Genç yaşlarda daha çok burun estetiği, dudak estetiği ve saç ekimi ilgi çekmekte daha ileri yaşlarda ise yüzdeki kırışıklıklar, göz kapaklarında düşüklük, göz altı torbaları, yüz sarkıklığı gibi yorgun görünüme sebebiyet veren durumlar ön plana çıkmaktadır'' .dedi.

Dr. Burak Başarır; "Gelişen teknoloji ve sosyal ağlar aracılığıyla kurulan iletişimde özellikle yüz görünümünün daha da önemli bir unsur haline geldiğini belirterek kişisel fotoğraf paylaşımlarının hızla artmasıyla ve son dönemde oldukça yükselen selfie modası ile birlikte estetik operasyonlara olan ilgi yükselmektedir.'' açıklamasında bulundu.