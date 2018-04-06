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kabuğunu sakın çöpe atmayın!

çok geniş bir yelpazede sağlığımıza fayda sunar. Vitamin ve mineral deposu olarak en sağlıklı meyveler arasında yer alan anasın yararları sadece meyvesinde değil kabuğunda da çokça bulunuyor! Tropikal lezzet içeren kendine has aroması herkesi kendine hayran bırakmaya yetiyor. Sağlık deposu ananasın kabuğunu sakın çöpe atmayın! İşte ananas kabuğunun şaşırtıcı faydaları…

Giriş Tarihi: 6.4.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 13:14
Ananasın kabuğunu sakın çöpe atmayın!

1. ANANAS KABUĞU ZAYIFLAMAYA YARDIMCI!

iç kabuğunda tan iki kat daha fazla bromelanin maddesi bulunuyor. Bu sebeple sindirime yardımcı oluyor ve zayıflamaya yardımcı olan besinler arasında yer alıyor. Ananas kabuğu selülitleri etkili bir şekilde yok ediyor. Mükemmel bir idrar söktürücü olduğu için vücudunuzda bulunan fazla sıvıları atmanızı sağlayarak zayıflamaya yardımcı oluyor. Çok iyi ödem attırır. Zayıflamak için ananas kabuğu çayını mutlaka tüketmelisiniz.

İşte ananas kabuğu çayı tarifi…

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Ananasın kabuğunu sakın çöpe atmayın!
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