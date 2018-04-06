Ananasın kabuğunu sakın çöpe atmayın!

1. ANANAS KABUĞU ZAYIFLAMAYA YARDIMCI!



Ananasın iç kabuğunda ananastan iki kat daha fazla bromelanin maddesi bulunuyor. Bu sebeple sindirime yardımcı oluyor ve zayıflamaya yardımcı olan besinler arasında yer alıyor. Ananas kabuğu selülitleri etkili bir şekilde yok ediyor. Mükemmel bir idrar söktürücü olduğu için vücudunuzda bulunan fazla sıvıları atmanızı sağlayarak zayıflamaya yardımcı oluyor. Çok iyi ödem attırır. Zayıflamak için ananas kabuğu çayını mutlaka tüketmelisiniz.



İşte ananas kabuğu çayı tarifi…