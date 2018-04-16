Uyumadan önce yapılan yoğurt kürü bel bölgesini eritiyor

Göbek bölgesinin yağlanması; erkeklerde 30'lu yaşlardan sonra testosteronun ve fiziksel aktivitenin azalması, kadınlarda ise 40'lı yaşlardan sonra menopoz ile östrojenin azalması ve yine fiziksel aktivite azlığı nedeniyle artış gösterir.

HAMUR İŞİ YOK!

Özellikle glisemik indeksi yüksek ve yağlı besinler vücutta yağ olarak depolanır ve göbek bölgesindeki yağlanmayı artırır. Ayrıca hamur işleri, trans yağlar, ambalajlı gıdalar, gazlı ve alkollü içecekler, basit şeker içeriği yüksek gıdalar göbek bölgesindeki yağlanmayı artırır. Bazı makalelerde, rafine şeker ve fruktozun göbek bölgesinde depolandığı belirtilmiştir.

Göbek bölgesinde yağlanmayı artıran gıdalar olduğu gibi, yağ yakımına yardımcı gıdalar da mevcuttur. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile birlikte bu gıdaların alımına özen gösterilirse, göbek yağlarından kurtulma süreci başarıya ulaşır.

Göbek bölgesinde zayıflama sağlamak için diyetten eklenti şeker, ambalajlı ürünler, boş kalori alımına neden olan gazlı içecekler çıkarılmalıdır. Ayrıca posa ve lif içeriği zengin meyve ve sebzelerin tüketiminin artırılması da büyük önem taşır.

KAHVALTI YUMURTASIZ OLMAZ

Göbek bölgesinde yağ yakımına yardımcı besinler şunlardır:

Yoğurt: İçeriğindeki protein ve kalsiyum sayesinde hem uzun süre tok tutar, hem de sağlıklıdır. Ayrıca yoğurdun yağsız olarak tercih edilmesi kalori değerinin azalmasını sağlar. Yoğurdun göbek bölgesinden yağ yakımını artırdığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Yumurta: Sabah kahvaltısında yumurta tercih edilmesinin büyük önemi vardır. Yumurta, anne sütünden sonra en kaliteli proteini içerir ve uzun süre tok tutar. Bu sayede kişinin gün içerisinde gereksiz kalori alımına engel olur ve kan şekerinin daha uzun süre sabit kalmasını sağlar.

Yeşil çay: Özellikle düzenli egzersiz ile birlikte yeşil çayın kilo kaybında yardımcı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yeşil çayın içeriğinde bulunan kateşinler, kalori kaybını ve bel çevresindeki yağ yakımını artırır.

Kinoa: Son yıllarda sık tercih edilen bir besindir. Lif açısından zengindir, bu sebeple dışkılamaya yardımcı olur. Bitkisel protein içeriği yüksektir. Kinoa; demir, selenyum, çinko ve antioksidan olan E vitamini yönünden de zengindir. Bu sayede göbek bölgesinde oluşan şişkinlikleriniz, yeterli lif alımına bağlı son bulacaktır.

Biber: Yüksek miktarda C vitamini içerir. Yağ yakımına yardımcı olan iyi bir antioksidan kaynağıdır. Demir içeren besinlerle birlikte tüketildiğinde demirin emilimini artırır.