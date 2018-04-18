Dikkat! Kalp nezlesine sebep oluyor...

DİKKAT! KALP NEZLESİ BAHARDA ARTIYOR!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel "Kalbiniz fark ettirmeden siz fark edin!" başlıklı sunumunda önemli tüyolar verirken, özellikle bahar aylarında kalp nezlesinde artış yaşandığını vurguladı.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ ARTIYOR!

Havadaki ani ısı değişikliklerinin kalp-damar hastalıkları için risk unsuru olduğunu belirten Dr. Gümüşel "Damarlar soğuk havalarda büzülmekte, sıcak havalarda ise genişlemektedir. Risk faktörü olan kişilerin kalbi bu değişime ayak uyduramayarak kalp krizine yol açabilmektedir" dedi. Sıcaklarla birlikte havadaki nem oranının da arttığını, bunun sonucunda da terlemeyle birlikte su ve mineral kaybı meydana geldiğini belirten Dr. Gümüşel, vücutta sıvı kaybı yaşanması ile kanda koyulaşma ve pıhtılaşma meydana gelebildiğini, bu durumun da kalp krizi ve felç riskini artırdığını söyledi. Vücudumuza dakikada yaklaşık 5 buçuk litre kan pompalayan hayati organımıza karşı farkındalık yaratmanın ve bu farkındalık sayesinde erken tanının hayat kurtardığını vurgulayan Dr. Gümüşel, kalp hastalıklarının herkesin kapısını çalabileceğini, önemli olanın kapıyı çalmadan önlem almak olduğunu belirterek şu önerilerde bulundu: