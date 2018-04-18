Her kadının bilmesi gereken limonun 7 harika kullanımı
Cilt bakımı söz konusu olduğunda, limonlar cilt sorunlarının tedavisinde en etkili araçlardan biridir. Bu yüzden maskelerde, kremlerde ve losyonlarda genellikle kaçınılmaz bir parça olarak kullanılır. Limon suyu dişlerimizi, saçlarımızı ve tırnaklarımızı güzelleştirir. İşte limon kullanmanın 7 harika yolu
Giriş Tarihi: 17.4.2018 23:21Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 01:52
LİMONUN EN İYİ 7 KULLANIMI
CİLDİNİZİ BESLER
Biraz limon suyuna bir pamuk topu sürün ve uyumadan önce yüzünüzde uygulayın. Ertesi sabah, cildiniz parlak ve ferah olacak.