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Her kadının bilmesi gereken un 7 harika kullanımı

Cilt bakımı söz konusu olduğunda, lar cilt sorunlarının tedavisinde en etkili araçlardan biridir. Bu yüzden maskelerde, kremlerde ve losyonlarda genellikle kaçınılmaz bir parça olarak kullanılır. Limon suyu dişlerimizi, larımızı ve tırnaklarımızı güzelleştirir. İşte limon kullanmanın 7 harika yolu

Giriş Tarihi: 17.4.2018 23:21 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 01:52
Her kadının bilmesi gereken limonun 7 harika kullanımı

LİMONUN EN İYİ 7 KULLANIMI

CİLDİNİZİ BESLER

Biraz suyuna bir pamuk topu sürün ve uyumadan önce yüzünüzde uygulayın. Ertesi sabah, iniz parlak ve ferah olacak.

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Her kadının bilmesi gereken limonun 7 harika kullanımı
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