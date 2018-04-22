Baş ağrısına doğal çözümler

LİMON VE NANENİN DOĞALLIĞINDAN YARARLANIN



Yarım limonun suyu ve 3 yaprak naneyi bir bardak su içerisine koyun ve bir süre bekletin. Ardından bir bezi bu suda ıslatıp alnınıza koyun ve bezi her 15 dakikada bir ıslatın.



