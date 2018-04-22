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Çoğu zaman nedensizce günümüzü mahveden baş ağrısını geçirmek için hemen ilaçlara başvurmayın! Doğal yöntemler uygulayarak da geçirebileceğiniz baş ağrısı için ilaç kullanmak vücudunuza sandığınızdan daha çok zarar veriyor. İşte size uygulayabileceğiniz doğal yöntemler:

Giriş Tarihi: 22.4.2018 20:50 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 20:51
Baş ağrısına doğal çözümler

LİMON VE NANENİN DOĞALLIĞINDAN YARARLANIN

Yarım limonun suyu ve 3 yaprak naneyi bir bardak su içerisine koyun ve bir süre bekletin. Ardından bir bezi bu suda ıslatıp alnınıza koyun ve bezi her 15 dakikada bir ıslatın.

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Baş ağrısına doğal çözümler
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