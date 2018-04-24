Vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır? Boy kilo endeksi nasıl hesaplanır?

Vücut kitle indeksi hesaplaması yaparken kilonuzu kilogram olarak alırken, boyunuzu ise metre cinsinden alıyorsunuz. Boyunuzun metre cinsinden karesi kilonuzun bölündüğü zaman çıkan değer size sizin vücut kompozisyonunuz hakkında fikir vermektedir.

Vücut kitle endeksi hesaplama / Boy kilo endeksi nasıl hesaplanır?

Bir örnek vermek gerekirse; 1.60 boyundaki 61 kilo civarında bir birey ele alındığında 1.60'ın karesini aldığımız zaman bunun 2.56 olduğunu görmekteyiz, kişinin kilosunu da 61 gibi düşünürsek eğer 61 bölü 2.56 işleminden sonra çıkan sonuç 23.8 civarında olacaktır. Bu değer bireyin beden kitle indeksi demektir. Peki bunu yorumlarken ne yapılmaktadır? Eğer bu çıkan sonuç 18'in altındaysa birey zayıf demek, 18 ile 25 arasındaysa birey normal kilolu demek, 25 ve 30 arasındaysa birey fazla kilolu 30 ile 40 arasındaysa birey obez demek ve 40'ın üstünde ise birey morbid obez demektir.

Boy kilo endeksi hesaplarken boy, kilo, yaş ve cinsiyet gibi bilgiler eksiksiz ve hatasız olarak yazılmalıdır.