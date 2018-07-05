Sık sık gözlerinizin önünden sineklerin uçuştuğu hissini yaşıyorsanız dikkat!

ANİDEN ORTAYA ÇIKTIYSA DİKKAT!

Yaşlanmaya bağlı olarak göz içindeki yapısal değişikliklere bağlı ortaya çıkan sorunlardan biri de göz önünde sinek uçuşması ya da siyah lekeler görmek. Düz beyaz veya mavi gökyüzüne bakıldığında artan bu nokta ya da solucan şeklindeki görüntüler genellikle bakış yönüne doğru hareket ediyor. Çoğu zaman 50 yaşından sonra rastlanılan bu sorun sıklıkla görülüyor.

Göz önünde uçuşan sinekler ya da siyah noktalar görmenin retina yırtılması gibi önemli bir göz hastalığının da habercisi olabileceğine dikkat çeken Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yaprak Banu Ünver, kesin tanı için göz hekimine başvurmak gerektiğinin altını çiziyor.