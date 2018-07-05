Haberler Sağlık Haberleri Tatil aile bağlarını güçlendırmek için bir fırsattır

Tatil aile bağlarını güçlendırmek için bir fırsattır Tatiller çocuk ile ebeveynleri arasındaki bağları güçlendirirken, yeni aktivitelerle yeni kazanımlar da elde edilir. Aileler birbirlerinin duygusal yönlerini keşfeder