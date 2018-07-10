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Dikkat! Vücudunuzda varsa...

Dr. , vücutta oluşan problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 11:44
Dikkat! Vücudunuzda egzama varsa...

Dermatoloji Uzmanı Dr. , " dediğimiz cilt problemin çeşitleri vardır. Çocukluk çağda başlayan Atopik dermatit, temasa veya mesleksel temasa bağlı kontakt dermatit bazen strese bağlı olan veya enfeksiyon ile tetiklenen numuneler egzama veya nörodermatit gibi. Bazıları tekrarlayıcı olabilir, çeşidine göre tedavileri verilir. Bazı steroidli ponadlar, immunmodulatör kremler, yumuşak yıkama jelleri ve yoğun nemlendirici kremlere gerek duyulabilir tedavide" dedi.

EGZAMADAN TAMAMEN KURTULMAK MÜMKÜN

Dr. Tüner, tedavi için kortizonlu ilaç tedavisi içinse, "Gerekli ve şiddetli durumlarda tabii ki kullanıyoruz. Kortizon da sonuçta bir ilaç her ilaç gibi yan etkileri olabilir fakat çok sık ve suiistimal edilerek kullanılmadığı ve kontrollü verildiğinde bir sıkıntı olmayacaktır" şeklinde konuştu.
Tedavi yöntemi için öncelikle egzamanın neden oluştuğunun anlaşılması gerektiğini belirten Dr. Tüner, tedavi çeşitleri ile egzamadan tamamen kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

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Dikkat! Vücudunuzda egzama varsa...
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