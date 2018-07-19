Şeker hastalarına müjde gibi haber...Doğal insülin bulundu!

Dereotu kullanımı ile 1 haftada gözle görülür bir biçimde kilo verebilirsiniz. Lezzetli tadının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olan dereotunun tüm önemli faydalarını sizler için derledik. İşte dereotunun az bilinen faydaları…
Giriş Tarihi: 19.7.2018 16:45Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 16:59
İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir mineral ve vitamin deposu olan dereotunu birçok farklı yemekte kullanabilirsiniz. Balık yemeklerinin yanı sıra çorba, salata ve soslarda da kullanabileceğiniz dereotunun birçok faydası bulunuyor.