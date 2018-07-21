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nde hastayı gereksiz tedavinin yan etkilerinden koruyan yöntem!

Prostat kanserli her hastanın tedavi edilmesi gerekmez. Hayatı tehdit etmeyecek ama tarama/erken tanı amaçlı yapılan tetkikler sonucu teşhis edilen pek çok olgusu tedavisiz izlenebilir. Bu yaklaşımla hasta gereksiz tedavinin yan etkilerinden korunabilir. ‘’ adı verilen bu yöntem ile hasta ve hasta yakını ayrıca doğabilecek masraflardan da kaçınmış olur. Üroloji ve Üroonkoloji uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, az bilinen bu yöntem hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.7.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 15:26
Prostat kanserinde hastayı gereksiz tedavinin yan etkilerinden koruyan yöntem!

nin kendisine ait bazı özel durumlar söz konusudur. Kanserin tipine göre seyri önemli farklılıklar gösterir. Prostatta yaşla beraber ortaya çıkan kanserlerin önemli bir kısmı ya hiç ilerlemez ya da çok yavaş ilerleyebilir. Bu tip kanserler genel olarak başka organlara sıçramaz (metastaz yapmaz) ve hayatı tehdit etmez. Buna klinik önemsiz kanser veya düşük/çok düşük riskli kanser denir. Ürolojideki güncel anlayışa göre, bu kişilere uygulanacak tedavi gereksizdir.

"Tedavi olalım, bu illetten tamamen kurtulalım" çoğu hastanın düşündüğü ve tek bir açıdan bakıldığında elbette mantıklı bir yaklaşımdır. Fakat olaya farklı bir açıdan bakacak olursak, en deneyimli ellerde dahi prostat kanseri için uygulanacak tüm tedavi yöntemlerinin olası risk ve komplikasyonları bulunur. Bunlar, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve bazen hayatı boyunca kişiyi rahatsız edebilir. Organa sınırlı kanserde, ameliyat ve/veya ışın tedavisinin cinsel yaşam, idrar kaçırma ve bağırsak ile ilgili yan etkileri olduğu çok net olarak bilinmektedir.

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Prostat kanserinde hastayı gereksiz tedavinin yan etkilerinden koruyan yöntem!
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