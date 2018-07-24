Bu meyve kanserin kökünü kazıyor!

BLUSHWOOD MEYVESİ

Berghofer Tıbbi Araştırma Merkezi'nden Dr. Glen'in blushwood meyvesi üzerine yaptığı araştırma sonucu bu meyvenin kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı. Bluswooddan alnan emzimle kanser tümörleri yok edilebilecek.