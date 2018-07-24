Hacamat nedir, Hacamat nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamlayan Dr. Turanşah Tümer, Sağlık Bakanlığı onaylı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Sertifikalarını alarak tıbbi hacamat tedavileri konusunda uzmanlaşmış bir isim. Hacamat tedavileri yapan Dr. Turanşah Tümer, hacamatın bilinmeyenleri hakkında Sabah'a bilgiler verdi.

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Hasta , muayene/görüşme sonrasında hijyenik ortamda steril malzemeler kullanılmak suretiyle hazırlanır.Sonrasında farklı boylardaki cam kupalar içine negatif basınç oluşturularak tedavi noktalarına uygulama yapılır.3-5 dakika ön vakumlama süresi beklenir.Sonra kupalar çıkartılır ve cilt üzerine yüzeysel çiziksel kişiye uygun dozda yapılır.Bu işlemden sonra 2.kez vakumlama yapılarak kılcal(kapiller) damarlardaki kan süzülerek dışarı alınır.

Kupa sayısı,büyüklüğü,çizik noktaları,derinliği,kupanın ciltte kalma süresi hekim tarafından belirlenir.

İşlem bittikten sonra tek kullanımlık cam kupalar toplanır ve steril malzemelerle uygulama bölgesi kapatılır.

Hiçbir şikayeti olmayan yetişkinlerde ve çocuklarda koruyucu amaçlı bu tedaviler uygulanabilir.

HACAMAT YAPILAN KESİKLER

Cilt tabakaları göz önünde bulundurularak hiç iz bırakmayan çok yüzeysel incecik çizikler halinde büstri ile uygulanır.

HACAMAT KİMLERE YAPILMAZ

Hacamat tedavisi 2 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki bir insana kadar hekim kontrolünde uygun dozlarda yapılabilir.

Hacamat ileri derecede genel durumu bozuk,yatalak,hemofili hastalara yapılmaz.

HACAMAT VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNE YAPILIR?

Koruyucu ve tedavi amaçlı olarak; sırt,bel,bacak ve kafa olmak üzere 4 farklı bölgeden belirlenen dozlarda, uygun noktalara yapılır

HACAMATIN FAYDALARI VE BİLİNEN BİR ZARAR VAR MIDIR?

Hastalık yapıcı etkenleri ve yaşlanmış hücreleri vücuttan uzaklaştırdığı için detoks etkisi vardır.Kanı inceltir ,akışkan hale getirir. Pıhtılaşma ve tıkanıklıkları açar. Tüm vücudun temizlenmesini,yenilenmesini sağlayıp enerji verir.

Hekim kontrolünde yapılmazsa hastaya çeşitli zararlar verilebilir.

HACAMATIN DİNİ BOYUTU NEDİR?

Peygamber Efendimizin(s.a.v) kendisinin yaptırdığı,şiddetle tavsiye ettiği ile ilgili hadisler kaynaklarda mevcuttur.

HİJYENİK OLMAYAN MERDİVEN ALTI DİYE TABİR EDİLEN YERERDE HACAMAT YAPTIRMANIN ZARARLARI NELERDİR?

Merdiven altı ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılan hacamattan sonra ; enfeksiyon,damar ve sinir kesileri,ciltte kalıcı iz bırakma ,kanama riskleri vardır.

HACAMAT İÇİN BELİRLİ GÜNLER VAR MI?

Tedavi edici amaçlı her gün yapılabilir.Koruyucu amaçlı hicri 13-15 17-19 21-23 ve 25. Günlerinde yapılabilir.

HACAMAT YAPTIRACAK KİŞİNİN TÜKETMEMESİ GEREKEN BESİNLER NELERDİR?

Hacamat tedavisinden 1 gün önce hayvansal gıdalar azaltılmalıdır

Kan sulandırıcı ilaçlar yine 1 gün öncesinden kullanılmamalıdır

Hacamat tedavisinden 3 saat önce herhangi bir şey yenmemelidir.Tedavi günü içerisinde bitkisel çaylar ve kafeinli içecekler tüketilmemelidir

HACAMAT YAPTIRAN BİRİSİNİN KESİK YARA İZLERİ ORTALAMA NE KADAR SÜREDE İYİLEŞİR? HACAMATTAN SONRA GÜNLÜK HAYATINA DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Hacamat tedavisi sonrası kişi günlük hayatına hemen dönebilir.Şöyle söylebilirim ki, öğlen arası molasında hacamat olan ve tekrar mesaisine dönen misafirlerimiz hiç azımsanmayacak kadar çoktur . Ancak kişinin ağır spor yapmaması, saunaya girmemesi ve fazla terlememesi önerilir.Çiziklerin kaybolma süresi doku yapısına bağlı olarak 1-2 haftada eski haline döner