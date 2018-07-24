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Vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler

nın vücududa zarar vermediği organımız neredeyse yoktur. Sigara vücudumuzda önemli organlara zarar vererek çeşitli ölümcül hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Uzmanlar sigaranın zararlarından bahsederek, sigarayı bırakmamız konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte birazdan vereceğimiz besinlerle vücudunuzu nikotinden arındırabilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler…

Giriş Tarihi: 23.7.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 01:45
Vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler

yı bırakmaya karar verdiyseniz ve vücudunuzdan nikotini hızlı bir şekilde atmak istiyorsanız, aşağıda vermiş olduğu besinleri tüketebilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler…

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Vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler
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