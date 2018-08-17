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'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

'ndan, "Yıl içerisinde değerinde yaşanan artış ilaç fiyatlarını etkilememektedir. İthal ya da yerli herhangi bir ilaçla ilgili kurumumuza yansıyan genel bir tedarik problemi bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 17:24
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Bakanlıktan, bazı medya organlarında "ilaç depolarına ürün girişinin olmadığı" iddialarını içeren haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, 'de ilaç fiyatlarının kuruna göre düzenlendiği belirtildi. Avro kurunun bir önceki yılın ortalama avro değeri üzerinden her yıl bir kez hesaplandığı kaydedilen açıklamada, "Yıl içerisinde avro değerinde yaşanan artış ilaç fiyatlarını etkilememektedir." ifadesi kullanıldı.

Düzenlemenin, beşeri imal ürünleri ve ithal ilaçları kapsamadığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kurumumuz ilaçlar için aktif fiyatlandırma ve takip modeli uygulamaktadır. Piyasada bulunması kritik öneme haiz bir ürünün (tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmayan) sadece fiyatı nedeniyle piyasada yoksa girmesine asla müsaade edilmemektedir. Ülkemizde bulunan ithal ilaçların çoğunun muadili ise piyasada mevcuttur. Bugün itibariyle ithal ya da yerli herhangi bir ilaçla ilgili kurumumuza yansıyan genel bir tedarik problemi bulunmamaktadır."

İLAÇTA YERELLEŞME ÇALIŞMALARI

İlaçta yerelleşme çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yerelleşmeyi kabul eden 413 üründen bazılarının yerelleşme çalışmalarını tamamlayarak yerli üretime başladığı, bazı ürünler için ise sürecin devam ettiği, Bakanlığın hastaların ilaca erişiminin kesintisiz sağlanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
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