6 milyon kişiyi ölüme sürüklüyor! Bakın sırada kimler var...

ARTIŞA DİKKAT!

Nargile kullanımı bazı toplumlarda 500 yıllık bir gelenek olup günümüzde Orta Doğu, İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD gibi ülkeler de dahil olmak üzere özellikle genç nüfusta popüler hale geldi. Peki nedir nargile? Rüle, Ser, Şişe, Marpuç ve Lüle bölümlerinden oluşan, Massel, Ajami, Jurak ve Tömbeki denilen tütünün dumanının sudan geçirilip içilmesine yardımcı olan bir tütün içme aracı olarak tanımlanabilir. Elma, nane, çikolata, Hindistan cevizi, meyan kökü ve karpuz gibi farklı tatlarda üretilerek, içimi aromatik katkılarla daha da keyifli hale getiriliyor. Son yıllarda tüketimindeki dikkat çekici artışı anlamak için çevrenize dikkatlice bakmanız yeterli. Her köşe başında görmeye alıştığımız nargile kafeler bu artışın, daha doğrusu bu tehlikenin en belirgin işareti.