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6 milyon kişiyi ölüme sürüklüyor! Bakın sırada kimler var...

Nargile de tıpkı sigara gibi bir zehir. Öldürücü olan bu zehrin yarattığı tehlikelerin farkında olmak ve gençlerimizi korumak hepimizin görevi. Tütün endüstrisi artık nargileyi kullanarak özellikle üniversitelileri hedef alıyor ve tütün bağımlılığı yaratıp sigaraya geçişi kolaylaştırmak için her şeyi yapıyor. Uzmanlar, sigara kaynaklı hastalıkların tümüne davetiye çıkartan nargileye ve köşe başlarını parselleyen e “Dur!” demenin zamanının geldiğini söylüyor. Tütüne bağlı ürünlerin dünyada yılda 6 milyon kişinin ölümüne neden olması bunun en önemli nedeni... Yine aynı uzmanlar zehir solumamızı isteyenlere bilimsel verilerle yanıt verip “Nargile öldürür!” diyor. Habertürk'de yer alan haberde nargileyle ilgili gerçekler, uzmanların ve kurumların görüşleri ile gözler önüne seriliyor.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 11:32
6 milyon kişiyi ölüme sürüklüyor! Bakın sırada kimler var...

ARTIŞA DİKKAT!

Nargile kullanımı bazı toplumlarda 500 yıllık bir gelenek olup günümüzde Orta Doğu, İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD gibi ülkeler de dahil olmak üzere özellikle genç nüfusta popüler hale geldi. Peki nedir nargile? Rüle, Ser, Şişe, Marpuç ve Lüle bölümlerinden oluşan, Massel, Ajami, Jurak ve Tömbeki denilen tütünün dumanının sudan geçirilip içilmesine yardımcı olan bir tütün içme aracı olarak tanımlanabilir. Elma, nane, çikolata, Hindistan cevizi, meyan kökü ve karpuz gibi farklı tatlarda üretilerek, içimi aromatik katkılarla daha da keyifli hale getiriliyor. Son yıllarda tüketimindeki dikkat çekici artışı anlamak için çevrenize dikkatlice bakmanız yeterli. Her köşe başında görmeye alıştığımız bu artışın, daha doğrusu bu tehlikenin en belirgin işareti.

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6 milyon kişiyi ölüme sürüklüyor! Bakın sırada kimler var...
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