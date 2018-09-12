Sağlık ve mutluluk için 9 ucuz öneri

Bedeninizin, aklınızın ve ruhunuzun daha iyi hissetmesi için tek yol, uzak diyarlarda tatiller yapmak, yoga derslerine ve vitaminlere düzenli olarak para harcamak değil. Kaplıcalara kendinizi atmanıza da gerek olmayabilir. Daha sakin, rahat, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için, çok daha basit yöntemler var: 1. EVİNİZİ BİTKİLERLE DOLDURUN:
Araştırmalara göre, evi bitkilerle donatmak stres düzeyini azaltıyor, daha mutlu hissetmenizi sağlıyor. En basit haliyle, bitkiler karbondioksiti emip yaşam alanımızı oksijenle doldurarak nefes almamıza yardımcı oluyor. 2. BOL SU İÇİN:
Su, insan vücudunun en önemli tamamlayıcısı: Kadın vücudunda yüzde 55, erkekte ise yüzde 60 oranında su bulunuyor. Vücuttaki suyu sürekli tamamlamamız gerekiyor. Enerji
seviyemizi ve konsanstrasyonumuzu artırmak için suyun önemi büyük. Eğer çok su içmek size çekici gelmiyorsa, doğal limon, salatalık ya da zencefil de ekleyebilirsiniz. 3. ODANIZIN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİN:
Evimizin dekoru, ruh halimiz, uyku düzenimiz ve enerji seviyemiz üzerinde önemli bir etkiye sahip. Yatak odanızla işe başlayın: Camları açıp temiz hava dolaşımını sağlayın, doğal gün ışığını odaya doldurun ve çekmeceniz ile yatağınızın altındaki dağınıklığı yok edin. 4. DUVARLARINIZI RENKLENDİRİN:
Evinizdeki duvarların rengi de ruh halinizi tamamen değiştirebilir. Örneğin doğayı temsil eden yeşil renk, denge, uyum ve rahatlama demek. Mavi renkli duvarlar ise sakinlik hissi veriyor ve daha kaliteli dinlenmenizi sağlıyor. Bu açıdan yatak odası için ideal. Kırmızıdan uzak durun çünkü daha hızlı nefes almanıza ve kalp ritminizi artırarak tansiyonunuzun yükselmesine neden olabiliyor. 5. KEDİ SEVİN:
ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nden araştırmacılar, 10 yıl süren ve 4 bin kişinin katıldığı araştırma sonucu, kedi
sahiplerinin kalp krizi geçirme riskinin kedileri olmayanlara göre yüzde 30 daha az olduğunu ortaya koydu. Kedi sahiplenmek ve kedileri okşamak, olumlu ve sakinleştirici bir etkiye sahip. 6. GIDIKLANIN:
Şöyle iyi bir kahkaha atmak kaslardaki gerginliği azaltıyor, kan akışını hızlandırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiren nitrik oksidi salgılamayı sağlıyor. Gıdıklanmak da aynı şekilde stres hormonlarını azaltarak endorfin salgılamamıza yarıyor. Endorfin hormonu aynı zamanda doğal bir ağrı kesici. 7. DAHA ÇOK UYUYUN:
Dinlenmek, zihinsel ve fiziksel sağlığımız için rejim ve egzersiz alışkanlıklarımız kadar önemli. Kalitesiz uyku, bağışıklık sistemini zayıflatıyor, stres hormonunu artırıyor, anksiyete ve depresyona neden olabiliyor. Uyku kalitenizi artırmaya çalışın. 8. ÇAY-KEK MOLASI VERİN:
İskandinav ülkeleri, dünyanın en mutlu ülkeleri arasında sayılıyor. Bunun bir nedeni de çalışma hayatlarını renklendiren küçük tatlı kaçamaklar yapmaları. İsveç
'te her gün 'fika' adı verilen kahve ve kek molaları veriliyor. Üstelik bu gelenekten ibaret değil, aynı zamanda iş yerleri için bir zorunluluk. 9. KUŞ SESLERİNİ DİNLEYİN:
Araştırmacılar, kuş
seslerinin zihnimize iyi geldiğini ve bu olumlu etkinin 4 saate yakın sürdüğünü ortaya koydu. Doğaya kaçamıyorsanız bile cep telefonunuza kuşların ötüşünü kaydedin, gözlerinizi kapatın ve tepelerde olduğunuzu hayal edin.