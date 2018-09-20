Kalp krizi ve inme riskini azaltıyor!

ARI POLENİ

Arı poleni olarak bilinen polenin, çok eski tarihlerden günümüze kadar uzanan eski bir besin takviyesidir. Geçmiş tarihi zamanlarda polen, performans arttırıcı, güç verici özelliği ile bilinmektedir. Polen içerisinde insan sağlığına yararlı 22 aminoasit ve 27 madensel tuz, ferment ve karbonhidrat barındırmaktadır. Bunun yanı sıra kalsiyum, sodyum alüminyum, silisyum, çinko, alüminyum, ve A,B,C,D,E,H,P vitaminleri de bulunmaktadır. Polen, insan sağlığı açısından çok önemli bir besindir ki, uzmanların yaptığı araştırmalara göre eğer arılar yok olup polen üretimi de biterse, dünya üzerindeki yaşam da yok olacak demektir. Bunun nedeni yapay polen üretimi olmadığı ve polen elde etmek için arılara ihtiyaç duyulmasıdır.