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Kalp krizi ve inme riskini azaltıyor!

Arı i çok eski tarihlerden günümüze kadar kullanılan eski bir besin takviyesidir. İçerisinde yararlı 22 aminoasit ve 27 madensel tuz, ferment ve karbonhidrat bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra sodyum, kalsiyum, silisyum, alüminyum ve çinko ile A, B,C,D,E,H ve P vitaminleri de bulunmaktadır. Peki polen nedir? Polenin faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 11:10
Kalp krizi ve inme riskini azaltıyor!

ARI POLENİ

Arı i olarak bilinen polenin, çok eski tarihlerden günümüze kadar uzanan eski bir besin takviyesidir. Geçmiş tarihi zamanlarda polen, performans arttırıcı, güç verici özelliği ile bilinmektedir. Polen içerisinde insan sağlığına yararlı 22 aminoasit ve 27 madensel tuz, ferment ve karbonhidrat barındırmaktadır. Bunun yanı sıra kalsiyum, sodyum alüminyum, silisyum, çinko, alüminyum, ve A,B,C,D,E,H,P vitaminleri de bulunmaktadır. Polen, insan sağlığı açısından çok önemli bir besindir ki, uzmanların yaptığı araştırmalara göre eğer arılar yok olup polen üretimi de biterse, dünya üzerindeki yaşam da yok olacak demektir. Bunun nedeni yapay polen üretimi olmadığı ve polen elde etmek için arılara ihtiyaç duyulmasıdır.

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Kalp krizi ve inme riskini azaltıyor!
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