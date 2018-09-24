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Erkeklerin estetik operasyona ilgisi arttı

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Erkeklerin estetik operasyona ilgisi arttı
Op. Dr. Ozan Balık, güzellik algısını sosyal medyanın belirlediğini belirterek, milyonlarca kişinin çözümü cerrahi müdahalede bulduğunu söyledi. İnsanların şartlandığı ideal güzellik anlayışına ulaşmak için estetik yaptırdığını söyleyen Balık, erkeklerin de estetiğe ilgilerinin arttığına dikkat çekti. Balık, "Özellikle karın kası, yağ aldırma, burun ve saç ekimi gibi operasyonlara fazla rağbet var. Cilt yaşlanmasını önlemek için de talep çok arttı. Vücut şekillendirmesi, burun estetiği de çok isteniyor" dedi.
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Erkeklerin estetik operasyona ilgisi arttı
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