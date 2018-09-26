Maydanoz'un faydaları nelerdir? Maydanoz neye iyi gelir?

Genel olarak, farklı şekillerde tadını çıkarabilirsiniz. Bu seçeneklere çay, salata, sos, pilav veya et dahildir. Yemeklerimize verdiği lezzet şüphesiz çok karakteristiktir.

Bu yazımızda, bugün maydanoz yemeye başlamanız için 5 sebebi size anlatacağız!

1. Kemik sağlığınıza yardımcı olur

Birçok kişi pek bunu bilmese de, K vitamini eksikliği kemiğin kırılma riskinin daha yüksek olması ile ilişkilidir.

Yeterli fosfor, kalsiyum, C vitamini ve B kompleks vitaminleri yemenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat yemeklerinize K vitaminini eklemeyi düşünüyor musunuz?

Maydanozu düzenli olarak yemek, vücudunuza yeterli miktarda K vitamini sağlar. Bu, kemik sağlığınızı iyileştirmek içindir. Bunun nedeni, kemik yapınız için bir protein dönüştürücü olarak görev yapmasıdır.

Aynı zamanda, kalsiyum emilimini artırır. Ayrıca, idrar yoluyla atılan kalsiyum miktarını azaltır.

Her zaman taze, doğal gıdalar aramayı alışkanlık haline getirmelisiniz, bu sizi sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Bugünden itibaren gıdalarınıza maydanoz eklemeye başlayın. Balığa, sebzelere ve doğal meyve sularına ilave edin.

Bu sebze, mirisetin adı verilen çok özel bir flavonoid açısından zengindir. Kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olur.

Buna ek olarak, insülin direncini de azaltır ve anti-enflamatuvar özelliklere sahiptir. Bu, kanınızdaki lipit sayısını düzenlemenize yardımcı olur.

Bu özellik sayesinde, sadece diyabet ile savaşmakla kalmazsınız. Aynı zamanda, arteriyel enflamasyonu azaltarak kardiyovasküler sağlığınızla da ilgilenirsiniz.

Yemekten sonra maydanoz ve limon çayları içmeyi deneyin!

3. Böbrek sağlığını destekler

Maydanoz, böbrek sağlığına bakmak için en çok kullanılan bitkilerden biridir.

Diüretiktir ve böbrek fonksiyonunu uyarır. Böylelikle, temel görevi olan vücudunuzu arındırma ve detoks yapma işlevlerini daha iyi yerine getirir.

Maydanoz, aynı zamanda yüksek potasyum içeriği sayesinde yüksek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Bununla birlikte, eğer böbrek taşlarından muzdarip olmaya eğilimliyseniz, her gün maydanoz yememeniz önerilir. Bunun nedeni yüksek miktarda oksalik asit içermesidir.

Maydanoz, beslenmenize akıllı bir katkı olacaktır. Bir eksikliğe, aneminiye sahipseniz veya stres nedeniyle tükendiğiniz bir dönemden geçiyorsanız bu özellikle işe yarayacaktır.

Maydanoz, A vitamini, B kompleks vitaminleri, (B1, B2, B3, B5, B6 ve B9), folik asit ve K vitamini bakımından zengindir. Aynı zamanda çok miktarda potasyum, kalsiyum, çinko, fosfor, demir ve magnezyum sağlamaktadır.

En fazla besini çiğ yiyerek elde ettiğinizi unutmayın.

5. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Eczanelerde vitamin takviyesi aramayın. Bunun yerine, vitamin açısından zengin gıdaları tüketerek her zaman kolay, sağlıklı ve daha doğal olan yolları araştırın.

Mutfakta hep maydanozunuz olsun. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık tepkinizi güçlendirmenize yardımcı olabilir.

Öte yandan, maydanozda apigenin adı verilen kimyasal bir bileşene sahip olduğunu bilmek de ilginçtir. Bu fikri destekleyen herhangi bir çalışma olmasa da, bazıları kanserle savaşmaya yardımcı olduğunu iddia etmektedir.

Bununla birlikte, bildiğimiz şey şudur ki, bu çeşitli virüsler ve bakteriler ile savaşabilecek güçlü bir antioksidandır.

Çorbanıza, salatalarınıza ve soslarınıza ekleyin. Avantajları günlük minik çabalarınıza değer!