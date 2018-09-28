Balık yağının faydaları nelerdir? İşte Omega 3’ün yararları

Balık yağı, günlük olarak en sık tüketilen takviyelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Balık dokusundan alınan balık yağı, yapısında Omega 3 yağ asidi, D vitamini ve DHA gibi insan vücudu için son derece önem arz eden maddeleri taşıyan bir besindir. Balık yağının üretim aşamasında genellikle ton balığı, ringa balığı ya da hamsi, uskumru gibi yağlı balıkların gövdesi veya karaciğeri kullanılır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere birçok küresel sağlık kuruluşunun da onay verdiği balık yağı, kullanımı tavsiye edilen bir yardımcı kaynaktır. Balık yağının önemi böyle olunca, daha önce kullanmamış olanlar veya kullanmaya başlayacak olan bireyler de balık yağının faydalar nelerdir? Sorusuna yanıt aramak için internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Sizler için derlediğimiz haberimizde, balık yağının faydalarına değinmeye çalıştık. İşte merak edilenler…