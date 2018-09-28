Balık yağının faydaları nelerdir? İşte Omega 3’ün yararları

Balık yağı, günlük olarak en sık tüketilen takviyelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Balık dokusundan alınan balık yağı, yapısında Omega 3 yağ asidi, D vitamini ve DHA gibi insan vücudu için son derece önem arz eden maddeleri taşıyan bir besindir. Balık yağının üretim aşamasında genellikle ton balığı, ringa balığı ya da hamsi, uskumru gibi yağlı balıkların gövdesi veya karaciğeri kullanılır.

BALIK YAĞI TAVSİYE EDİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere birçok küresel sağlık kuruluşunun da onay verdiği balık yağı, kullanımı tavsiye edilen bir yardımcı kaynaktır. Balık yağının önemi böyle olunca, daha önce kullanmamış olanlar veya kullanmaya başlayacak olan bireyler de balık yağının faydalar nelerdir? Sorusuna yanıt aramak için internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Sizler için derlediğimiz haberimizde, balık yağının faydalarına değinmeye çalıştık. İşte merak edilenler…

BALIK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Omega 3 içeren balık yağı, kalp dostudur. Kalbi koruyarak kalp ritmini düzenler.

Kolesterolü düşürücü bir etkisi vardır.

Damarlarda kan akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Kanı inceltici özelliği vardır.

Hafızayı güçlendirerek unutkanlığa engel olur. Böylece, olası Alzheimer hastalığına engel olur.

Omega 3 sağlıklı nöral yolları oluşturmak için temel teşkil eder. Yeterli Omega 3 yoksa depresyon, bipolar bozukluk ve birçok başka psikolojik rahatsızlıklara yol açar.

Çocuklar için kullanımı oldukça tavsiye edilmektedir; çünkü çocukların zihin gelişiminde son derece etkilidir. Öğrenme kapasitesinin artmasını sağlar.

Yaşlılıkta görülen göz bozukluğu (maküler dejenerasyonu) görülme oranını azaltır.

Kansere karşı koruyucu özelliği vardır.

Şeker hastalığının vücutta yarattığı tahribatı onarır.