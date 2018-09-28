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nın faydaları nelerdir? İşte ’ün yararları

Son on yıllık süreçte kullanımı artış göstermeye başlayan , yapısında içerdikleriyle insan sağlığı için son derece önemli bir takviyedir. İçerisinde bulunan yağ asidi ile önemli bir yardımcı takviye maddesi olan balık yağı, düzenli kullanımda insan vücudu için birçok fayda sağlamaktadır. Peki, balık yağının faydaları nelerdir? Hadi hep beraber balık yağının yaralarına yakından bakalım…

Giriş Tarihi: 28.9.2018 15:42
Balık yağının faydaları nelerdir? İşte Omega 3’ün yararları

, günlük olarak en sık tüketilen takviyelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Balık dokusundan alınan balık yağı, yapısında yağ asidi, D vitamini ve DHA gibi insan vücudu için son derece önem arz eden maddeleri taşıyan bir besindir. Balık yağının üretim aşamasında genellikle ton balığı, ringa balığı ya da hamsi, uskumru gibi yağlı balıkların gövdesi veya karaciğeri kullanılır.

BALIK YAĞI TAVSİYE EDİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere birçok küresel sağlık kuruluşunun da onay verdiği balık yağı, kullanımı tavsiye edilen bir yardımcı kaynaktır. Balık yağının önemi böyle olunca, daha önce kullanmamış olanlar veya kullanmaya başlayacak olan bireyler de balık yağının faydalar nelerdir? Sorusuna yanıt aramak için internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Sizler için derlediğimiz haberimizde, balık yağının faydalarına değinmeye çalıştık. İşte merak edilenler…

BALIK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

  • Omega 3 içeren balık yağı, kalp dostudur. Kalbi koruyarak kalp ritmini düzenler.
  • Kolesterolü düşürücü bir etkisi vardır.
  • Damarlarda kan akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Kanı inceltici özelliği vardır.
  • Hafızayı güçlendirerek unutkanlığa engel olur. Böylece, olası Alzheimer hastalığına engel olur.
  • Omega 3 sağlıklı nöral yolları oluşturmak için temel teşkil eder. Yeterli Omega 3 yoksa depresyon, bipolar bozukluk ve birçok başka psikolojik rahatsızlıklara yol açar.
  • Çocuklar için kullanımı oldukça tavsiye edilmektedir; çünkü çocukların zihin gelişiminde son derece etkilidir. Öğrenme kapasitesinin artmasını sağlar.
  • Yaşlılıkta görülen göz bozukluğu (maküler dejenerasyonu) görülme oranını azaltır.
  • Kansere karşı koruyucu özelliği vardır.
  • Şeker hastalığının vücutta yarattığı tahribatı onarır.
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Balık yağının faydaları nelerdir? İşte Omega 3’ün yararları
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