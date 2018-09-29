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nelerdir? İşte salatalığın mucizevi yararları

Dünyada ve Türk mutfağında en çok tercih edilen besinler arasında yer alan salatalık, salatalarda, yemeklerde kullanıldığı gibi kozmetik sektöründe de önemli yer tutar. Hemen hemen her iklimde kolayca yetişmesi nedeniyle sıklıkla tüketilen salatalık, içerdikleriyle de insan vücudu için son derece önemli bir besindir. Peki, nelerdir?

Giriş Tarihi: 29.9.2018 12:31
Salatalığın faydaları nelerdir? İşte salatalığın mucizevi yararları

Salatalık, market ve pazar alışverişlerinde hiç şüphesiz ilk olarak aldıklarımız arasında yer alır. Mutfakta salatalardan sandviçlere kadar geniş bir kullanım vardır. Salatalık, çok iyi bir pantotenik asit kaynağı olmakla birlikte, iyi birer, bakır, potasyum, manganez, C vitamini, fosfor, magnezyum, biotin ve B1 vitamini kaynağıdır. Damak tadımıza yakın olan salatalığın saymakla bitmeyecek bir sürü de faydası vardır.

Eski dönemlerden bu yana insanoğlunun tükettiği salatalık, tundra iklimi dışında bütün iklimlerde yetişebilme özelliğini gösteriyor. Bu yüzdendir ki, insanın bolca tükettiği ürünler arasında yer almaktadır. İnsan sağlığı için inanılmaz faydaları olan salatalık birçok soruna iyi gelmektedir.

SALATALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

-Vücuttan toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Salatalığın yüzden 90'ının suda oluşması, vücutta oluşabilecek olası toksin problemine iyi gelir.

- Ağız kokusuna iyi gelir. Soğan, sarımsak vb. ağız kokusuna neden olabilecek ürünler tüketildiğinde bu kokunun giderilmesi safhasında salatalık önemli bir yer tutar. Ağızda kokuya neden olabilecek bakterilerin önüne geçmek için 3-4 dilim salatalığı son derece yavaş bir şekilde çiğneyerek tüketin.

- Kemikleri ve kıkırdakları korur. Salatalığın içerisinde yer alan silis, vücuttaki kasları, tendonları, kemikleri ve kıkırdakları korur. Salatalığın da silis bakımından zengin olması kemiklerin ve kıkırdakların korunmasını sağlamaktadır.

- Beyin sağlığı için oldukça yararlıdır. İçerisindeki vitamin ve minerallerin beyin sağlığına iyi geldiği tespit edilmiştir.

- Vücudun ihtiyaç duyduğu günlük vitaminlerin büyük bir kısmını karşılar. B ve C vitaminleri içeren salatalığın günlük hayatta tüketilmesi, vücudun günlük vitamin ihtiyacının karşılanması konusunda yarar sağlamaktadır.

- Boşaltım sisteminde oluşabilecek olası problemlere engel olur. Su ve lif açısından zengin olduğundan dolayı kabızlık vb. problemlerin oluşumunu engellerler.

- İdrar söktürücüdür.

- Diyabetik durumlar için oldukça yararlıdır. Şeker hastalığına iyi gelir.

- Saç ve tırnakları güçlendirerek saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılmanın olmasını önler.

-Vücudu serinletir. Vücut sıcaklığının dengede tutulmasını sağlar.

-Kalp sağlığı için oldukça yararlıdır.

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Salatalığın faydaları nelerdir? İşte salatalığın mucizevi yararları
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