Soğan neye iyi gelir? Kuru soğanın faydaları nelerdir?

Bilimsel sınıflandırma bakımından, Allium cinsine dahil olan tüm bitkilerin genel adı soğandır. Özellikle Allium cepa türünü anlatmak için kullanılır ve bu anlamda "bahçe soğanı" olarak da adlandırmamız mümkündür.

Soğan, market ve Pazar alışverişlerinde en çok satın aldığımız bitkilerden. Yemeklere ve salatalara kattığı tat ile Türk insanının en çok sevdiği besinlerin başında geliyor. Bu yüzden de Türk mutfağında hemen hemen bütün yemeklerin içinde ister az, ister çok olsun soğanın izini görmemiz mümkün.

Damak tadımızda soğanın bu kadar kalıcı bir yeri varken, soğanın faydalarını da bilmemiz gereklidir. Peki, soğanın faydaları nedir? Hemen hemen her gün tükettiğimiz soğanı ne kadar yakından tanıyoruz?

SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Soğan düşük kalorili; ancak yüksek besin değerlerine sahiptir. Zira, içerisinde bol bol vitamin ve mineral barındırmaktadır. İçinde barındırdığı miktarlara değinmeden, soğanın içerisinde C vitamini, b6 vitamini, magnezyumun bulunduğunu söylememiz mümkün. Ayrıca, kuru soğanın yapısında da kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum bulunmaktadır.

Soğanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Kanseri önlemeye yardımcı olur. Soğan ile ilgili yapılan bütün araştırmalar, soğanın kanseri önleyici sebzeler arasında yer olduğunu gösteriyor. Soğanın yapısı vücuttaki olası kanser tümörü olan hücrelerin büyümesine engel olmaktadır. Hastalıklara karşı iyi gelir. Soğanın içerisinde yer alan antibiyotik başta olmak üzere antimikrobiyal, antibakteriyel özellikler bireylerin hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Uykusuzluğa iyi gelir. Sindirim sistemi ve bağırsakları korur, rahatlatır. Sinir sistemini güçlendirir ve böylece beyni korur. Güçlü bir hafızaya olanak sağlar. Kan şekerini dengeleyerek şeker hastalığına karşı iyi gelir. Cinsel gücü arttırmada fayda sağlar. Olası kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Kemikleri güçlendirir. Kadınlarda menopoz dönemlerinde koruma sağlar. Kadınların bu dönemde bazı hastalıklara yakalanma riskini azaltır.