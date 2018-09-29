Soğan neye iyi gelir? Kuru soğanın faydaları nelerdir?

Bilimsel sınıflandırma bakımından, Allium cinsine dahil olan tüm bitkilerin genel adı soğandır. Özellikle Allium cepa türünü anlatmak için kullanılır ve bu anlamda "bahçe soğanı" olarak da adlandırmamız mümkündür.
Soğan, market ve Pazar alışverişlerinde en çok satın aldığımız bitkilerden. Yemeklere ve salatalara kattığı tat ile Türk insanının en çok sevdiği besinlerin başında geliyor. Bu yüzden de Türk mutfağında hemen hemen bütün yemeklerin içinde ister az, ister çok olsun soğanın izini görmemiz mümkün.
Damak tadımızda soğanın bu kadar kalıcı bir yeri varken, soğanın faydalarını da bilmemiz gereklidir. Peki, soğanın faydaları nedir? Hemen hemen her gün tükettiğimiz soğanı ne kadar yakından tanıyoruz?
Soğan düşük kalorili; ancak yüksek besin değerlerine sahiptir. Zira, içerisinde bol bol vitamin ve mineral barındırmaktadır. İçinde barındırdığı miktarlara değinmeden, soğanın içerisinde C vitamini, b6 vitamini, magnezyumun bulunduğunu söylememiz mümkün. Ayrıca, kuru soğanın yapısında da kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum bulunmaktadır.
Soğanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz: