Vücuttaki siyah noktalar nasıl geçer? Siyah nokta tedavisi

Burun ve yüz başta olmak üzere insan vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan siyah noktalar oldukça can sıkıcı bir durumdur. Oluşturduğu görüntü ile insanın canını sıkan siyah noktalar, ergenlik dönemlerinden itibaren kadın erkek fark etmeksizin problem yaratabilmektedir. Sivilce ile beraber tabiri caizse yüz ve burun kısmının baş belaları olan siyah noktaların tedavisi de oldukça merak edilmektedir. Peki, siyah noktaların tedavisi nasıldır?

Siyah noktalar, doğal ve tıbbi olmak üzere iki yöntemle tedavi edilir. Aşırı miktar çoğalan ve şiddetli ağrı yaratacak durumda olan siyah noktaların tedavisi için bir hekime gözükmekte fayda vardır. Eczanelerde veyahut internet üzerinden bir hekime danışılmadan alınacak ilaçlar ve kremler siyah nokta problemine iyi gelmeyeceği gibi olası daha büyük sorunlara kapı açabilir.

SİYAH NOKTA EVDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Siyah noktaların doğal tedavisi konusunda seçenekler çeşitlidir. Siyah noktanın doğal tedavisi konusunda her şeyden önce sabırlı olmanız gerekmektedir. Zira, siyah noktanın çözümü hemen ve kısa sürede gerçekleşen bir durum değildir. Siyah nokta oluşumunu engellemenin en başında cildinizi temiz tutmanız geliyor. Düzenli olarak yıkanan, belirli aralıklarla nemli bırakılan temiz bir cilt yüzeyi siyah nokta tedavisinde en önemli olgudur.

Kozmetik marketlerde satılan temizleme tonikleri ile cildinizi belirli aralıklarla temizleyebilir ve üzerindeki ölü deriyi canlandırabilirsiniz. Tabi bu toniklerin seçiminde son derece titiz davranılması gerekmektedir. Cildiniz yağlı bir yapıda ise, siyah nokta tedavisinde iki kat dikkatli davranmanız gerekmektedir; çünkü yağlı ciltler yapısal olarak siyah noktalara daha elverişlidir. Siyah nokta tedavisinde başvurulmaması gereken bir durum ise, siyah noktaların sıkılmamasıdır. Eğer ilgili siyah nokta cilt üzerinden temizlenmeye müsaitse yavaş ve dikkatli bir şekilde sıkılarak bu noktanın ciltten çıkarılması yapılabilir; ama noktayı temizlemek uğruna gereksiz bir şekilde cilde zarar verilmemelidir.

SİYAH NOKTALARA BUHAR TEDAVİSİ

Siyah noktaları temizleme konusunda uygulanan ve en çok verim veren yöntemlerden bir tanesi buhar tedavisi yapmaktır. Bir tencerenin içine koyduğun suyu 15-20 dakika yüksek derecede ısıtıp kaynattıktan sonra sudan çıkan buharın dikkatli bir şekilde yüzünüze gelmesini sağlayın. Gelen yüksek buhar sayesinde cildiniz yumuşayacak ve sivilce, siyah nokta gibi istenmeyen şeylerin cildinizden temizlenmesi daha kolay olacaktır.

SİYAH NOKTALARA MASKE ÖNERİLERİ

YULAF UNU MASKESİ

Bir yemek kaşığı kadar yulaf ununun içine yaklaşık yarım fincan - unu kıvama getirmeye yetecek olmasına dikkat edin- kadar su ilave edip pişirin. Un, belli bir kıvama geldikten sonra ılımasını bekleyip siyah noktaların olduğu yere uygulayın ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra yüzünüzü güzelce yıkayın. Bu maskeyi uygulamadan önce ve uyguladıktan sonra farkı görünce çok şaşıracaksınız!

BAL MASKESİ

Bal, yapısında içerdikleriyle cildi besleyen bir besindir. Bir tatlı kaşığ�� balı alarak yüzünüze sürün ve 15 ile 20 dakika arasında bekleyin. Bal yüzünüzden kuruduktan sonra son derece dikkatli ve narin bir şekilde kağıt havlu ile ıslatarak silin. Farkı görünce memnun kalacaksınız.

ASPİRİN VE KARBONAT MASKESİ

Aspirin ve karbonat maskesi gerek sivilce tedavisinde gerekse siyah nokta temizlemede en kolay yapılan ve en çok tercih edilen maske türlerinden birisi. Uygulamanız için öncelikle bir adet aspirini toz haline getirin ve karbonat ilave edin. Bir kase içinde yaptığınız bu karışıma bir miktar su ekleyerek güzelce karıştırın ve kıvama gelmesini bekleyin. Kıvama geldikten sonra bu karışımı sivilce ve siyah nokta olan bölgelerinize sürün ve iki dakika kurumasını bekleyin. Yüzünüz bu sırada gerginleşecektir. Daha sonra yüzünüzü yıkarak temizleyin.