Yumurtanın faydaları nelerdir? İşte yumurtanın yararları

Yumurta, yaş ayırt etmeksizin, 7'den 70'e herkesin tükettiği önemli bir besindir. Yapısında içerdikleriyle insan sağlığı için son derece önemli bir gıda olan yumurta, vücut sağlığı açısından da son oldukça yararlıdır. Öyle ki, yapılan birçok araştırmada besinler içindeki en kaliteli proteinin yumurtada olduğu saptanmıştır. Yumurta ayrıca, dışarıdan vücuda alınması gerekli olan amino asitleri dengeli miktarda içermektedir. Bunun yanında, insan sağlığı için son derece gerekli olan A, B, D, E ve birçok vitamini yüksek oranda barındırmaktadır.

Yumurtanın sağlığımız açısından faydalarını saymadan önce, bu denli önemli bir kaynak olan yumurtayı kullanım alanlarımıza da bakmamız gerekli. Zira, Türk mutfağında kahvaltıların ne kadar önemli olduğu yadırganamaz bir gerçektir. Kahvaltılarımızda ana besin olarak dikkat çeken yumurta, hemen hemen her gün kullandığımız bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Türk mutfağında birçok yemeğin yapımında da yumurta kullanılmaktadır. Peki, yumurtanın faydaları nelerdir?

İŞTE YUMURTANIN FAYDALARI

İyi kolesterolün yükselmesini sağlar. Yumurta, içerdikleriyle iyi kolesterolü yükselterek kalp sağlığı gibi sorunlara karşı koruma mekanizması oluşturur.

Kas ve kemik gelişimi için önemlidir. Yüksek miktarda protein içeren yumurta, kas ve kemik gelişiminde önemli rol oynar.

Vücudu besleyici bir yapıya sahiptir. İçerdiği birçok vitamin ve amino asit ile insan vücudunu karma bir şekilde besler.

Beyin sağlığı için oldukça yararlıdır. Kolin maddesini içeren yumurtanın yararları arasında beyin sağlığına iyi gelmesi de bulunuyor. Olası hafıza kaybı probleminin önüne düzenli olarak yumurta tüketerek geçebilirsiniz.

Meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünün görülme riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Göz sağlığı için oldukça yararlıdır. Göz bozukluklarına iyi gelir.

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu demir seviyesini arttırır.