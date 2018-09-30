Şeker hastalığı nedir ve şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Vücudumuzda midemizin arkasında pankreas adında biz bez bulunur. Bu bez kan şekerini düzenleyen hormonlar sağlar. Bu hormonlardan birisi de insülindir. İnsülinin salgılanmaması ya da etkisiz kalması sonucunda hücrenin enerji karşılamak gibi çok önemli bir görevi olan şeker hücreye giremez. Hücreye giremeyen bu şeker kan da birikir ve kan da normal bulunması gereken seviyeden daha fazla bulunur. Bu da bütün hücrelere zarar verir. Çünkü fazla şeker vücutta zehir gibidir. Şeker hastalığı nedenleri, belirtileri ve şeker hastalığı nasıl tedavi edilir gibi soruların yanıtına burada ulaşabilirsiniz.

Şeker hastalığı aileden gelen kalıtsal ve çevresel faktörlere bağlanmaktadır. Peki şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Fazla su içmek ya da içme isteği olması

İştahın açılması ve fazla yemek yeme

Çok sık idrara gitme ve geceleri bunun için sık sık uyanma

Ciltte kuruma

Sürekli halsizlik ve yorgunluk

Yaraların geç iyileşmesi

Bazen bulanık görme

Şeker hastalarında başta kalp ve damarlar, böbrek gibi hayati işlev görev organlarda ayaklarda ve gözlerde tahribat ve sorun meydana getirebilir. Damarlarda hasar sonucu yeterli miktarda kan dokulara gidemezse kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları, körlük, görme bozukluğu riski artar. Ayrıca bu damarlarda hasar sonucu damar tıkanıklığı, böbreklerde hasar sonucunda da hipertansiyon meydana gelebilir.

Glikoz kullanılmadığı için vücut yağları ve proteinleri kullanmaya başlayacaktır. Bu yüzden de hem kilo kaybı hem de vücutta asist fazlalığı ortaya çıkacaktır. Ve hasta ölümle sonuçlanacak şeker komasına girebilir.

ŞEKER HASTALIĞI ÇEŞİTLERİ

Şeker hastalığının çeşitleri vardır. Bazılarında şeker hastalığı görülme ihtimali daha fazladır. Bu hastaların çoğunda erişkin tipi diyabet yani tıp 2 diyabet görülür. Bu hastalığa yakalanmayı oluşturan faktörler şunlardır;

Ailesinde şeker hastası olanlar

Fazla kilolu insanlar

Hızlı yemek yemek

Çabuk acıkmak

Yüksek tansiyonu olanlar

Kandaki yağ miktarı fazla olanlar

Hareketsiz bir yaşam tarzı sürenler

Yaş ilerledikçe de bu hastalığın riski artar

ŞEKER HASTALIĞI TANISI NASIL KONULUR?

Tanı için idrar ve kan testleri yaptırılır. İdrarda normalde çok az miktarda şeker bulunur. Şeker hastalarında ise bu miktar oldukça yükselir.

Açlık kan şekeri ölçülür. Açlık kan şekerinin normal düzeyi 126 mg ve dl'in altındadır. Bunun üzerinde olması yine herhangi bir zamanda ölçülen kan şekeri ölçümü 200 mg ve dl'in üzerinde olması şeker hastasıdır.

ŞEKER HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bu hastalara yaşam tarzı değişikliği önerilir. Diyet ve egzersiz verilir. Bunların yetişemediği yerlerde ağızdan verilen şeker ilaçları yine bunlar da yetişemiyorsa insülin kullanılır. Şeker hastası olmamak için beslenmeye dikkat edilmeli, fazla kilodan uzak durulmalı ve egzersizi hayatımızın baş köşesine koymalıyız.