Emziren anne günde 3 litre su içmeli

Bebeğin hem bedensel, hem de zihinsel gelişiminde son derece etkili olan anne süt
ü, özellikle ilk 18 ayda bebekler için büyük önem taşır. Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk altı ay boyunca anne sütü ile beslenmesini, ilk altı aydan sonra ise anne sütünün yanında ek besinler tüketmesini öneriyor. Tüm dünyada 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası'nda amaç, bebeğin anne sütü ile doğru şekilde beslenebilmesi için toplumun ve annelerin bilinçlendirilmesidir. Mucizevi besin denildiğinde hiç kuşkusuz listenin en başında 'Anne sütü' yer alıyor. Anne sütü; içerdiği protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve minerallerin yanı sıra bağışıklık sistemi koruyucu içerikleri sayesinde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmeleri gerektiğine dikkat çekerek, "Altıncı aydan itibaren, 2 yaşına kadar ek besinlerle birlikte anne sütüne devam edilmesi çok önemli" diyorlar. Acıbadem Zekeriyaköy ve Göktürk Tıp Merkezi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Erhan, anne sütünü artırmak için nasıl beslenmeniz gerektiğini anlattı, önemli bilgiler verdi… SU TÜKETIMINI ARTIRIN
Anne sütü, bebeğin besinsel ihtiyaçları dışında su ihtiyacını da karşılıyor ve sütün yaklaşık yüzde 88'i sudan oluşuyor. Yani su tüketiminiz ne kadar azsa süt üretiminizin de o kadar az olduğu düşünülebilir. Bu nedenle öncelikli olarak su tüketimini artırmalısınız. Günde en az 2.5-3 litre su içmeye özen gösterin. Sıvı tüketimini arttırmak için çeşitli bitki çayları, şekersiz kompostolar veya lohusa içecekleri de tüketmenizde fayda var. Anne sütünün yeterli olması için, her gün düzenli olarak sebze-meyve yemek gerekiyor. SIK SIK KALiTELİ PROTEİN TÜKETİN
Bebeğinizin vücudunda 24 saat boyunca hiç durmayan bir doku onarımı ve üretimi vardır. Bu nedenle ihtiyacı olan besin öğeleri arasında proteinin önemi oldukça artıyor. Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için beslenmenizde kaliteli protein kaynaklarına yer vermelisiniz. Kolesterol probleminiz yoksa günde en az bir yumurta tüketmelisiniz. Bunun dışında beslenmenizde haftada iki gün balık ve baklagillere yer vermelisiniz. SOFRANIZDA YEŞİLLİK OLSUN
Anne sütünü artıran besinlerin başında yeşil sebzeler geliyor. Vitamin ve mineral içeriği yönünden zengin olan koyu yeşil yapraklı sebzeler, annenin genel sağlığını düzenliyor ve herhangi bir vitamin eksikliğine karşı koruyucu etki gösteriyor. Bu nedenle ıspanak, dereotu, karnabahar gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler beslenmenizde her gün olmalı.