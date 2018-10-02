Brokolinin faydaları nelerdir? İşte brokolinin yararları

Brokoli İtalya kökenli bir sebze olarak dünyaya yayılması 1900'lü yıllarda gerçekleşmiştir. Oldukça besleyici bir yapıya sahip olan brokolinin vücudumuza faydaları sandığımızdan çok daha fazladır. Brokoli derin dondurucuda 1 sene saklanmaya müsait bir sebzedir.

Kanseri önlemeye yardımcı

Gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde brokolinin en büyük faydalarından biri ise kanseri önlemeye yardımcı olmasıdır. Beyinde oluşan tümörleri önlemeye de yardımcı olan brokolinin faydaları sadece bu kadar da değildir.

Brokoli pişmiş olarak tüketebileceğiniz gibi çiğ olarak da tüketebileceğiniz bir sebze türüdür. Brokoli, bazı kişiler tarafından görüntüsü ve tadıyla kişilere hoş gelmese de tüketilmesi olmazsa olmazdır.

Brokoli saç sağlığına da faydalıdır

İçinde bulundurduğu C, E, A, K, B6, B2 vitaminler saç köklerinin güçlenmesine ve saçların dökülmesine karşı etkilidir. Bu vitaminlerin yanı sıra içinde magnezyum, potasyum, fosfor, demir, çinko, selenyum da bulunmaktadır.

Lif kaynağıdır

İçinde lif bulunan besinler tok tutmasıyla bilinirler. Brokolinin içinde de bol miktarda Lif bulunur. Bu yüzden diyet yapan insanlara tokluk hissi verdirmesi için brokoli tüketimi önerilir.

Kalp sağlığına da iyi geliyor

Brokoli, bünyede kan basıncını dengelediği için olası kalp sorunlarının da önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Brokoli göz sağlığı için de çok önemli

Brokoli içinde balıkta da bulunan Omega 3'ün bulunması nedeniyle göz sağlığı içinde oldukça fazla önem taşımaktadır. Bu sebeple göz doktorları tarafından balık ve brokoli tüketimi sıklıkla önerilir.

Brokoli nasıl yenilmeli?



Brokolinin en yararlı tüketim şekli çiğ ya da hafif pişmiş şekilde olmasıdır.

Kas ağrılarını gidermeye yardımcı

Her sabah koşu yapmadan önce veya spordan önce küçük bir servis tabağıyla brokoli yerseniz kas ağrılarınızın yok olduğuna veya hafiflediğini hissedeceksiniz.