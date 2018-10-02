Cevizin faydaları nelerdir? Ceviz yemenin mucizevi yararları!

Ceviz içeriğindeki sağlıklı yağlar, lifler, vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımız için son derece faydalı bir yiyecektir.

Cevizin Faydaları Nelerdir?

Antioksidan bakımından zengindir. Antioksidan özelliği içeriğindeki E vitamini, melatonin, polifenol sayesindedir. Sağlıklı bireylerde yapılan bir araştırmaya göre kötü kolestrolün ceviz tüketimini sonrasında azaldığı görülmüştür. Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Omega-3 bakımından zengin olan ceviz kalp hastalığı riskini azaltır. Alzheimer, kanser gibi oksidatif stres sonucu oluşan hastalıkları önleyici, tedavi edici etkisi vardır. İçeriğindeki polifenol sayesinde oksidatif stres ve inflamasyon ile savaşır. Gut hastalığının tedavisine yardımcı olur. Göğüs, prostat ve bağırsak kanseri riskini azalttığı araştırmalarca kanıtlanmıştır. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Kalori bakımından yüksek olan bu yiyeceğin kilo kontrolüne yardımcı olması şaşırtıcı görünse de günde 48 gram iştahınızın kontrolüne yardımcı olur. Tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olup diyabet riskini azaltır. Gözlemlenen çalışmalara göre ceviz, kilo kontrolüne yardım ederek tip 2 diyabet riskini azaltır. Fazla kilo yüksek şeker ve diyabet riskini de beraberinde getirmektedir. Tip 2 diyabet hastası 100 kişide yapılan kontrollü bir deney sonucunda 3 ay boyunca günde 1 çay kaşığı soğuk preslenmiş ceviz yapının tüketimi sonucunda kan şekerinin %8 azaldığı görülmüştür. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde yardımcıdır. Sağlıklı yaşlanmayı destekler. 50,000 kadın üzerinde 18 yıl boyunca yapılan araştırma sonucunda fiziksel aktivitelerde azalma riskinin %13 oranında azaldığı görülmüştür. Beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler. Her ne kadar ceviz içinin görüntü itibariyle beyne benzemesi tesadüf gibi gözükse de yapılan araştırmalara göre cevizin alzheimer hastalığına iyi geldiği, öğrenme yeteneğini, hafızanın güçlenmesi, anksiyetenin azalmasına katkı sağladığı görülmüştür. Erkeklerde sperm sağlığı ve üretkenliğini artırır. Kolayca bulunabilen ve diyetinizde kolayca yer alabilecek bir besindir. İster kuru, ister yaş ceviz, ya da soğuk preslenmiş ceviz yağını aktarlarda ve marketlerde bulmanız oldukça kolaydır.

Ceviz Tüketimi ile İlgili Öneriler

Günlük 28 g ceviz 1 küçük avuç içi kadar cevize denk gelir ve 190 kaloridir.

Cevizi ara öğün olarak tüketebileceğiniz gibi yemeklere katarak lezzetlendirebilirsiniz.

İşte size birkaç öneri:

Yeşil yaprakları veya meyve salatalarına serpebilirsiniz.

Sosların içine ince öğütülmüş ceviz ekleyebilirsiniz.

Tam tahıllı ekmeklerin içine doğranmış ceviz ekleyebilirsiniz.

Balık veya tavuk yemeklerinde ezilmiş ceviz kullanabilirsiniz.

Yoğurt veya yulafla servis edebilirsiniz.

Dürüm veya sandviçlerinize ezilmiş ceviz ilave edebilirsiniz.

Makarna ve sebze yemeklerine ilave edebilirsiniz.

Salata sosuna yağ olarak ekleyebilirsiniz.

Ceviz pek çok yönden faydalı bir yiyecek olsa da kalori değeri yüksek olduğundan günlük tüketim miktarı çok aşılmamalıdır. Ayrıca ceviz tüketimi öncesi alerji riskine karşı mutlaka doktorunuza danışınız.