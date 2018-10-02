Karbonatın faydaları nelerdir? Karbonat tüketmenin yararları!

Doğal sodyum karbonat cevheri antik çağlardan beri kullanılır. Örneğin karbont Mısırlılar tarafından sabun yapımında kullanılmıştır. 1860'lı yıllar itibarıyla yemeklerde de kullanılmaya başlanan karbonatın 1930'lu yıllarda tıbbi bir ajan olduğu ispatlanmıştır.
Son olarak düşük maliyetli karbonatı besin olarak tüketebileceğiniz gibi el, yüz, vücut temizliği; yüzey ve çamaşır, bulaşık temizliği gibi pek çok amaçla tüketebilirsiniz. Peki karbonatın faydaları nelerdir?
Karbonatın Faydaları
Karbonatin Potansiyel Yan Etkileri
Cilt ve vücut için genelde karbonat tüketimi son derece güvenlidir ve herhangi bir toksik etkisine rastlanmamıştır. Ancak karbonatın besin olarak tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Çok fazla karbonat tüketimi vücudun asit-baz dengesini bozarak bulantı, kusma ve karın ağrısına neden olabilir.
Sodyum açısından zengin olan karbonatın yüksek dozlarda tüketimi kan basıncını artıracağından şişkinliğe neden olabilir. Yüksek kan basıncı aynı zamanda kalp rahatsızlıklarına sebep olabilir.
Yüksek miktarda karbonat tüketimi potasyum eksikliğine sebep olabilir.
Ödem, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı veya yüksek tansiyon problemleriniz varsa karbonatı besin olarak tüketmekten kaçınmalısıınız. Ayrıca doktor tavsiyesi olmadan hamile ve emziren kadınların da karbonat tüketmemesi önerilir.
6 yaşın altındaki çocukların karbonat tüketmesi önerilmez.
Kullandığınız reçeteli ilaçlarla etkileşim oluşturabileceğinden doktorunuza danışmadan kullanmayın.