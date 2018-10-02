Karbonatın faydaları nelerdir? Karbonat tüketmenin yararları!

Doğal sodyum karbonat cevheri antik çağlardan beri kullanılır. Örneğin karbont Mısırlılar tarafından sabun yapımında kullanılmıştır. 1860'lı yıllar itibarıyla yemeklerde de kullanılmaya başlanan karbonatın 1930'lu yıllarda tıbbi bir ajan olduğu ispatlanmıştır.

Son olarak düşük maliyetli karbonatı besin olarak tüketebileceğiniz gibi el, yüz, vücut temizliği; yüzey ve çamaşır, bulaşık temizliği gibi pek çok amaçla tüketebilirsiniz. Peki karbonatın faydaları nelerdir?

Karbonatın Faydaları

Paraben ve alüminyum içerikli deodorantların kullanımından kaçınmak istiyorsanız; bu sağlığa zararlı maddelerin yerine suyla karıştırılmış karbonat kullanabilirsiniz. Böyle doğal ve kullanışlı bir deodorantı evde kolayca yapabilirsiniz.

Böcek ısırması gibi durumlarda karbonatlı su ile yapacağınız uygulama sayesinde kaşıntı ve ağrı azalır, ciltteki toksinler nötrlenir.

Mide asiditesinin düzenlenmesini sağlayarak mide yanması, hazımsızık, ülser ağrısı gibi problemlerin tedavisinde kullanılır. Yarım çay kaşığı karbonatı yarım bardak suya ekleyerek her 2 saatte 1 tüketebilirsiniz.

Böbrek sağlığına iyi gelir.

Üriner sistem hastalılarının tedavisinde kullanılır.

Kas ağrılarını azaltır.

Kanser hastalarında kemoterapinin yan etkilerini azaltır.

Ayak terlemesi ve cilt dökülmelerine iyi gelir. Her gün kullanmanızda bir sakınca yoktur.

Kiri uzaklaştırarak kokulara nötralize eder. El temizliğinde kullanılabilir.

Cam kırığı ve yaraların tedavisinde kullanabilirsiniz.

Güneş yanığı durumunda ılık banyo suyuna ½ fincan karbonat ekleyerek vücudunuzun rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Sporcular tarafından tüketilen karbonat kapsülleri spor performansını artırır.

Nötralize etme ve antibakteriyel özelliği sayesinde diş macunu olarak kullanılabilir.

Çileği ezerek ½ çay kaşığı karbonatla karıştırın ve bu karışımı dişlerinize sürdükten sonra 5 dakika bekleyin. Ardından dişlerinizin fırçalayın ve durulayın. Böylece dişlerinziin beyazladığını göreceksiniz. Bu işlemi haftada 1'den fazla uygulamayın.

Karbonatin Potansiyel Yan Etkileri

Cilt ve vücut için genelde karbonat tüketimi son derece güvenlidir ve herhangi bir toksik etkisine rastlanmamıştır. Ancak karbonatın besin olarak tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Çok fazla karbonat tüketimi vücudun asit-baz dengesini bozarak bulantı, kusma ve karın ağrısına neden olabilir.

Sodyum açısından zengin olan karbonatın yüksek dozlarda tüketimi kan basıncını artıracağından şişkinliğe neden olabilir. Yüksek kan basıncı aynı zamanda kalp rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Yüksek miktarda karbonat tüketimi potasyum eksikliğine sebep olabilir.

Ödem, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı veya yüksek tansiyon problemleriniz varsa karbonatı besin olarak tüketmekten kaçınmalısıınız. Ayrıca doktor tavsiyesi olmadan hamile ve emziren kadınların da karbonat tüketmemesi önerilir.

6 yaşın altındaki çocukların karbonat tüketmesi önerilmez.

Kullandığınız reçeteli ilaçlarla etkileşim oluşturabileceğinden doktorunuza danışmadan kullanmayın.