Kuşburnu Çayının sağlığa faydaları! Kuşburnunun yararları nelerdir?

Kuşburnu çayı kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, fosfor, sodyum, çinko, C, B, A, E, K vitaminleri açısından zengindir. Kuşburnu meyvesi çay, şurup veya reçel olarak tüketilebilir. Sağlığa faydaları arasında sayabileceğimiz birçok madde vardır. Peki Kuşburnu Çayının Sağlığa Faydaları nelerdir?
Kuşburnu Çayının Sağlığa Faydaları
- Kanser ve kronik hastalıkların önlenmesini sağşar. İspanyada yapılan bir araştırmaya göre kuşburnu çayı bağırsak kanserinin önlenmesi için yapılan diyetlerde aktif tamamlayıcı olrak kullanılabilir.
- Kuşburnu içeriğindeki fenol, C vitamini, beta keroten, tannin ve pektin gibi biyoaktif bileşener sayeside oksidatif stresi azaltır ve kanseri önler.
- Kuşburnu bitkisinin kolestrolü azalttığı araştırmalarca kanıtlanmıştır.
- C vitamin bakımından oldukça zengin olan kuşburnu çayı bağışıklığı güçlendirir, iltihapı hastalıkları tedavi eder. Kas zayıflığı, eklem ağrısı gibi şikayetleri hafifletir.
- Kuşburnundaki C vitamini demirin emilimini hızlandırır. Demir de kan sağığı için önemli olup anemiyi önler.
- Kuşburnu içeriğindeki C vitamini sayesinde soğukalgınlığı ve nezleyi önler ve tedavi eder.
- Romatizma rahatsızlıklarında kuşburnu çayının tedavi edici etkisi yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.
- Cildi güzelleştirici etkisi vardır.
- Diyabet hastalığının tedavisinde yardımcı etkisi vardır.
- Kan dolaşımını güçlendirir.
- Böbrek sağığına iyi gelir.
Kuşburnu Çayı Nasıl Yapılır?
Marketlerde poşet çay olarak satın alabileceğiniz gibi kuşburnu çayını evde de demlemeniz oldukça kolaydır.
Tarif
Malzemeler
4 çay kaşığı kurutulmuş kuşburnu (ezilmiş veya kesilmiş olmalıdır)
4 fincan su
4-5 yaprak nane ( tatlandırmak için, istenirse)
- Kuşburnunu paslanmaz çelik bir demliğe su ile beraber ekleyin. Alüminyum kaplar C vitaminini öldüreceğinden tercih edilmemelidir.
- Kısık ateşte kaynayıncaya kadar pişirin ve ardından altını kısın.
- 5 dakika kadar demini almasını bekleyin.
- Ateşten aldıktan sonra arzu ederseniz nane veya başka bir tatlandırıcı/aroma katıcı bitki veya bal ekleyebilirsiniz.
Kuşburnu Çayının Olası Yan Etkileri
- Kuşburnu çayının pek çok yan etkisi fazla C vitamini tüketiminden kaynaklanacaktır ki bu da ancak günde 100 gram gibi mümkün olmayan miktarda bir meyve tüketiminizle olabilir.
- Fazla C vitamini tüketiminin sonucunda oluşabilecek yan etkiler; baş ağrısı, baş dönmesi, mide krampları, mide ekşimesi, bulantı.
- Yine de hamile veya bebek emziriyorsanız herhangi bir çalışma ile etkileri kanıtlanmadığından kuşburnu çayı tüketiminizi sınırlandırınız.
- Yüksek miktarda C vitamini tüketimi böbrek taşına sebep olabilir. Böbrek taşı hastalığı bulunan kişiler C vitamini içeriği bakımından zengin bu meyveyi tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalıdırlar.
- İçerdiği C vitamini nedeniyle kuşburnu çayı nedeniyle östrojenle etkileşime girebilir.