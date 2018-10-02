Kuşburnu Çayının sağlığa faydaları! Kuşburnunun yararları nelerdir?

Kuşburnu çayı kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, fosfor, sodyum, çinko, C, B, A, E, K vitaminleri açısından zengindir. Kuşburnu meyvesi çay, şurup veya reçel olarak tüketilebilir. Sağlığa faydaları arasında sayabileceğimiz birçok madde vardır. Peki Kuşburnu Çayının Sağlığa Faydaları nelerdir?

Kuşburnu Çayının Sağlığa Faydaları

Kanser ve kronik hastalıkların önlenmesini sağşar. İspanyada yapılan bir araştırmaya göre kuşburnu çayı bağırsak kanserinin önlenmesi için yapılan diyetlerde aktif tamamlayıcı olrak kullanılabilir.

Kuşburnu içeriğindeki fenol, C vitamini, beta keroten, tannin ve pektin gibi biyoaktif bileşener sayeside oksidatif stresi azaltır ve kanseri önler.

Kuşburnu bitkisinin kolestrolü azalttığı araştırmalarca kanıtlanmıştır.

C vitamin bakımından oldukça zengin olan kuşburnu çayı bağışıklığı güçlendirir, iltihapı hastalıkları tedavi eder. Kas zayıflığı, eklem ağrısı gibi şikayetleri hafifletir.

Kuşburnundaki C vitamini demirin emilimini hızlandırır. Demir de kan sağığı için önemli olup anemiyi önler.

Kuşburnu içeriğindeki C vitamini sayesinde soğukalgınlığı ve nezleyi önler ve tedavi eder.

Romatizma rahatsızlıklarında kuşburnu çayının tedavi edici etkisi yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.

Cildi güzelleştirici etkisi vardır.

Diyabet hastalığının tedavisinde yardımcı etkisi vardır.

Kan dolaşımını güçlendirir.

Böbrek sağığına iyi gelir.

Kuşburnu Çayı Nasıl Yapılır?

Marketlerde poşet çay olarak satın alabileceğiniz gibi kuşburnu çayını evde de demlemeniz oldukça kolaydır.

Tarif

Malzemeler

4 çay kaşığı kurutulmuş kuşburnu (ezilmiş veya kesilmiş olmalıdır)

4 fincan su

4-5 yaprak nane ( tatlandırmak için, istenirse)

Kuşburnunu paslanmaz çelik bir demliğe su ile beraber ekleyin. Alüminyum kaplar C vitaminini öldüreceğinden tercih edilmemelidir.

Kısık ateşte kaynayıncaya kadar pişirin ve ardından altını kısın.

5 dakika kadar demini almasını bekleyin.

Ateşten aldıktan sonra arzu ederseniz nane veya başka bir tatlandırıcı/aroma katıcı bitki veya bal ekleyebilirsiniz.

Kuşburnu Çayının Olası Yan Etkileri

Kuşburnu çayının pek çok yan etkisi fazla C vitamini tüketiminden kaynaklanacaktır ki bu da ancak günde 100 gram gibi mümkün olmayan miktarda bir meyve tüketiminizle olabilir.

Fazla C vitamini tüketiminin sonucunda oluşabilecek yan etkiler; baş ağrısı, baş dönmesi, mide krampları, mide ekşimesi, bulantı.

Yine de hamile veya bebek emziriyorsanız herhangi bir çalışma ile etkileri kanıtlanmadığından kuşburnu çayı tüketiminizi sınırlandırınız.

Yüksek miktarda C vitamini tüketimi böbrek taşına sebep olabilir. Böbrek taşı hastalığı bulunan kişiler C vitamini içeriği bakımından zengin bu meyveyi tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalıdırlar.

İçerdiği C vitamini nedeniyle kuşburnu çayı nedeniyle östrojenle etkileşime girebilir.