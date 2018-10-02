Meme kanserinden korunmak için konserveden uzak durun!

Meme kanseri
, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor.
MEMEDER Meme Sağlığı Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr.
Vahit Özmen, meme kanserinden korunmanın yollarını anlattı... 12 AY EMZİRIN Meme kanserinden nasıl korunabiliriz?
Meme kanseri risk faktörlerini bilmek ve bunları azaltmak, korunmak için yeterlidir. Kilonun normal düzeyde olması, haftada en az beş saat egzersiz yapmak; korunmada büyük önem taşıyor. Ayrıca 30 yaşından önce doğum yapmak, 12 ay emzirmek, doğum kontrol hapı ve menopoz hormon ilaçlarının doktor kontrolünde kısa süreli kullanılması da riski azaltır.
Ayrıca stresle mücadele etmeyi öğrenmek gerek. Stresi yenmek için her gün spor yapmak (yürüyüş, hafif koşu, yüzmek, fitness, vs.) ve kitap okumanın yararı büyük. Ayrıca sigara ve alkol kullanmamak, sağlıklı beslenmek de korunmada çok etkili. DOĞAL BESLENİN, ÖĞÜN ATLAMAYIN Meme kanserinden korunmak için nasıl beslenmeliyiz?
Bütün kanserlerin oluşumunda, beslenme ana nedenlerin başında geliyor. Sağlıklı ve doğal beslenmek çok önemli. Doğal gıdaların daha güvenilir olduğunu biliyoruz. Doğal gıdalar deyince de, yazın yetişen bir ürünün kışın yenilmesi anlaşılmasın.
Her şey mevsiminde yenmeli.
Doğal beslenin, konserve yiyeceklerden uzak durun. Ayrıca öğünler kaçırılmamalı, ara öğünler atlanmamalı. Açık bir siyah veya yeşil çayın yanında bir porsiyon meyve tüketilebilir. Bunun yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da meme kanserinde etkisi var. Sürekli hayvansal yağ ve protein tüketen, sebze ve meyve yemeyen kişilerde meme kanseri riski daha yüksektir. DOĞRU BILINEN YANLIŞLAR
Memede kitle bulmak her zaman meme kanseri demektir!
kanseri sadece yaşlı kadınları etkiler!
Ailede meme kanseri geçmişi yoksa hastalanmazsınız!
Sadece annenizin ailesindeki meme kanserleri riski artırır!
Deodorant veya ter önleyici kullanmak meme kanserine yol açar!
Erkekler meme kanseri olmaz!
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40 yaş altı kadına mamografi çekilmez!